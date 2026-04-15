Пол Пирс: «До Матча всех звезд я не знал, кто такой Дени Авдия. Теперь знаю – он реальная угроза»

Пол Пирс признался, что до начала сезона не знал, кто такой Дени Авдия.

Бывший игрок «Бостона» и чемпион НБА Пол Пирс признался, что до середины сезона не знал, кто такой форвард «Портленда» Дени Авдия.

«Я вообще не знал, кто это, примерно до недели перед Матчем всех звезд. Потом думаю: окей, он – участник Матча всех звезд, а кто это вообще такой? Теперь уже знаю его имя. В этой лиге имя нужно заслужить – мне все равно, если у тебя было пару хороших матчей. Покажи что-то серьезное.

Он попал на Матч всех звезд из «Портленда», и, честно говоря, перед началом сезона я не думал, что там есть кто-то, кто этого достоин. Так что я начал обращать на него внимание. Потом он сыграл на Матче всех звезд, я посмотрел игру и подумал: «Так, хорошо. Дени Авдия – это реальная угроза в этой лиге, настоящая угроза», – заявил экс-игрок НБА.

41+7+12 от Дени Авдии в игре с «Финиксом» позволили «Портленду» впервые с 2021 года выйти в плей-офф

Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Авдия молодец. Финикс разложил в концовке
Авдия боец, лидер по духу, то что надо для такой скромной франшизы как ПТБ.
Ответ Людмила Речапова_1116998204
Авдия боец, лидер по духу, то что надо для такой скромной франшизы как ПТБ.
Он хорош да, но На игру Авдии порой невозможно смотреть, ноет по хуже Луки, постоянные фолы в нападении при проходе , пробежки и проносы , и судьи не свистят ничего , зато левые фолы только так
Ответ Людмила Речапова_1116998204
Авдия боец, лидер по духу, то что надо для такой скромной франшизы как ПТБ.
Он хорош да, но На игру Авдии порой невозможно смотреть, ноет по хуже Луки, постоянные фолы в нападении при проходе , пробежки и проносы , и судьи не свистят ничего , зато левые фолы только так
Пирс крут. Даже в родном почти Вашике не видел. Человек столько лет в лиге, Пирс не видел)
Ответ Tim Timson
Пирс крут. Даже в родном почти Вашике не видел. Человек столько лет в лиге, Пирс не видел)
Ну не смотрит товарищ, не следит. У меня знакомый раньше типа футболом увлекался. А сейчас не в курсе, кто такие Олисе, Родри, Дембеле. Говорит, что это все деревья — а вот раньше игроки были!
