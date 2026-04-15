Пол Пирс: «До Матча всех звезд я не знал, кто такой Дени Авдия. Теперь знаю – он реальная угроза»
Бывший игрок «Бостона» и чемпион НБА Пол Пирс признался, что до середины сезона не знал, кто такой форвард «Портленда» Дени Авдия.
«Я вообще не знал, кто это, примерно до недели перед Матчем всех звезд. Потом думаю: окей, он – участник Матча всех звезд, а кто это вообще такой? Теперь уже знаю его имя. В этой лиге имя нужно заслужить – мне все равно, если у тебя было пару хороших матчей. Покажи что-то серьезное.
Он попал на Матч всех звезд из «Портленда», и, честно говоря, перед началом сезона я не думал, что там есть кто-то, кто этого достоин. Так что я начал обращать на него внимание. Потом он сыграл на Матче всех звезд, я посмотрел игру и подумал: «Так, хорошо. Дени Авдия – это реальная угроза в этой лиге, настоящая угроза», – заявил экс-игрок НБА.
41+7+12 от Дени Авдии в игре с «Финиксом» позволили «Портленду» впервые с 2021 года выйти в плей-офф