Пол Пирс: «До Матча всех звезд я не знал, кто такой Дени Авдия. Теперь знаю – он реальная угроза»

Бывший игрок «Бостона» и чемпион НБА Пол Пирс признался, что до середины сезона не знал, кто такой форвард «Портленда » Дени Авдия.

«Я вообще не знал, кто это, примерно до недели перед Матчем всех звезд. Потом думаю: окей, он – участник Матча всех звезд, а кто это вообще такой? Теперь уже знаю его имя. В этой лиге имя нужно заслужить – мне все равно, если у тебя было пару хороших матчей. Покажи что-то серьезное.

Он попал на Матч всех звезд из «Портленда», и, честно говоря, перед началом сезона я не думал, что там есть кто-то, кто этого достоин. Так что я начал обращать на него внимание. Потом он сыграл на Матче всех звезд, я посмотрел игру и подумал: «Так, хорошо. Дени Авдия – это реальная угроза в этой лиге, настоящая угроза», – заявил экс-игрок НБА.

41+7+12 от Дени Авдии в игре с «Финиксом» позволили «Портленду» впервые с 2021 года выйти в плей-офф