Томас Уолкап: Горжусь тем, что являюсь гражданином Греции и представляю сборную.

Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап назвал «глупой и бессмысленной» ситуацию вокруг его греческого гражданства, после того как СМИ сообщили, что принципиальный соперник «Панатинаикос» подал запрос в Министерство иностранных дел с требованием его аннулировать.

«Я не был частью той ситуации, которая сложилась. Я не знаю, откуда возник этот вопрос. Все это глупо и бессмысленно.

Я очень горжусь тем, что являюсь гражданином Греции, представляю эту страну и национальную сборную. На площадке я отдавал все, что мог, – это не значит, что мы будем выигрывать каждую игру. Я уже много раз говорил: эта страна – мой дом», – заявил Уолкап.