Томас Уолкап: «Горжусь тем, что являюсь гражданином Греции и представляю сборную»
Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап назвал «глупой и бессмысленной» ситуацию вокруг его греческого гражданства, после того как СМИ сообщили, что принципиальный соперник «Панатинаикос» подал запрос в Министерство иностранных дел с требованием его аннулировать.
«Я не был частью той ситуации, которая сложилась. Я не знаю, откуда возник этот вопрос. Все это глупо и бессмысленно.
Я очень горжусь тем, что являюсь гражданином Греции, представляю эту страну и национальную сборную. На площадке я отдавал все, что мог, – это не значит, что мы будем выигрывать каждую игру. Я уже много раз говорил: эта страна – мой дом», – заявил Уолкап.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем