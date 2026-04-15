Тайлер Хирро о травме Бэма Адебайо: «Никогда не видел, чтобы он так хромал»
Тайлер Хирро обеспокоен травмой Бэма Адебайо.
Защитник «Майами» Тайлер Хирро выразил обеспокоенность травмой Бэма Адебайо, полученной в матче плей-ин против «Шарлотт» (126:127) после контакта с Ламело Боллом.
«Это было безумно. Я давно играю с Бэмом и обычно никогда не вижу, чтобы он так хромал – он из тех игроков, которые остаются в игре несмотря ни на что.
Это говорит о том, насколько ему больно. Он едва мог дойти до раздевалки. Я видел видео: он очень сильно упал. В общем, мы все понимаем – это была некорректная игра», – сказал Хирро на послематчевой пресс-конференции.
Кто станет чемпионом НБА?4016 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
1 комментарий
...контакта..((((((((
