  • Тимофей Мозгов: «Единая лига ВТБ – вторая по силе в Европе. ЦСКА готов вернуться в Евролигу хоть завтра»
Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью «Матч ТВ» заявил, что Единая лига ВТБ по своему уровню занимает второе место среди европейских баскетбольных чемпионатов.

- Пару лет назад вы мне сказали, что чемпионат Единой лиги ВТБ в 2014 году был посильнее, чем в 2024-м. Причина в том, что наши команды долго не выступают на международной арене. Какое место сейчас занимает наш чемпионат среди европейских лиг?

– Не думаю, что у нас чемпионат сильно провалился и что за это время что-то поменялось значительно. Что-то типа Испании у нас [по уровню]. Все равно где-то второй по силе наш чемпионат, это точно.

- А если наши ведущие команды сейчас вернутся в Евролигу, как они там будут выглядеть?

– Видно, что ЦСКА готов в Евролигу заезжать и играть хоть завтра. А по поводу остальных команд пока довольно тяжело сказать.

- То есть все довольно неплохо?

– Да. У нас в чемпионате все равно достаточно иностранцев играет, и этот опыт переносится, – заявил Мозгов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
Испания на голову выше. Турция, Греция в среднем точно выше. Даже Франции вряд ли лучше
Пора в депутаты!)
Что-то Тимофей чересчур оптимистичен. У нас уровень АБА, полагаю, с половиной команд, большинство из которых составляют местные игроки. В 10-ке, наверное.
