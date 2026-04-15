Центровой Джейден Куэйнтанс (20-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте-2026 НБА

Джейден Куэйнтанс вышел на драфт НБА.

18-летний центровой Кентукки Джейден Куэйнтанс (208 см) объявил об участии в драфте-2026 НБА. Бигмен провел два сезона на студенческом уровне, однако его выступление было омрачено серьезной травмой колена с разрывом крестообразной связки и мениска. Из-за них он пропустил часть первого года и почти весь второй.

В нынешнем сезоне он набирал только 5 очков и 5 подборов за 16,8 минуты в среднем в 4 играх.

ESPN отмечает его защитный потенциал и завершение атак под кольцом и прогнозирует 20-е место на драфте с оглядкой на оценку со стороны медицинских штабов команд.