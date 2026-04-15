Гилберт Аренас: «Сезон был не слишком ярким. Никаких историй, никакой драмы. Пролетел незаметно»
Гилберт Аренас остался не впечатлен «регуляркой» НБА.
Завершился регулярный сезон-2025/26 НБА. Гилберт Аренас подвел итоги на своем подкасте.
«Сезон был не слишком ярким. Никаких историй, никакой драмы. Пролетел незаметно, честно говоря.
Что там в наиболее интересных сюжетах? Кей Ди и Шенгюн. Ну ладно. «Танкинг» каждый год. История с Айви единственная добавила шума.
Кроме этого не случилось ничего важного, что повлияло бы на лигу. Нескольких 60-очковых матчей от разных игроков. Особенных рекордов.
83 очка от Бэма Адебайо никто не стал уважать. И стало казаться, что любой может набрать столько», – заключил Аренас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
1. Начало эры доминирования Вембы
2. Суперские два новичка начинают свой путь
3. Старики продолжают удивлять и радовать
4. Восставший из пепла Детройт
5. Гонка за МВПотличная. МВП сезона можно назвать любого из топ-3 в списке, но получит самый стабильный и тот у кого команда лидер
6. Много интересных переходов с перспективой сейчас чего то достичь и на будущее
7. Персонально для русскоязычного сообщества - радость, что наконец то в НБА есть «наш слон»
Что там с расследованием кстати?😁