Гилберт Аренас: «Сезон был не слишком ярким. Никаких историй, никакой драмы. Пролетел незаметно»

Гилберт Аренас остался не впечатлен «регуляркой» НБА.

Завершился регулярный сезон-2025/26 НБА . Гилберт Аренас подвел итоги на своем подкасте.

«Сезон был не слишком ярким. Никаких историй, никакой драмы. Пролетел незаметно, честно говоря.

Что там в наиболее интересных сюжетах? Кей Ди и Шенгюн . Ну ладно. «Танкинг» каждый год. История с Айви единственная добавила шума.

Кроме этого не случилось ничего важного, что повлияло бы на лигу. Нескольких 60-очковых матчей от разных игроков. Особенных рекордов.

83 очка от Бэма Адебайо никто не стал уважать. И стало казаться, что любой может набрать столько», – заключил Аренас.