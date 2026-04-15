  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гилберт Аренас: «Сезон был не слишком ярким. Никаких историй, никакой драмы. Пролетел незаметно»
19

Гилберт Аренас остался не впечатлен «регуляркой» НБА.

Завершился регулярный сезон-2025/26 НБА. Гилберт Аренас подвел итоги на своем подкасте.

«Сезон был не слишком ярким. Никаких историй, никакой драмы. Пролетел незаметно, честно говоря.

Что там в наиболее интересных сюжетах? Кей Ди и Шенгюн. Ну ладно. «Танкинг» каждый год. История с Айви единственная добавила шума.

Кроме этого не случилось ничего важного, что повлияло бы на лигу. Нескольких 60-очковых матчей от разных игроков. Особенных рекордов.

83 очка от Бэма Адебайо никто не стал уважать. И стало казаться, что любой может набрать столько», – заключил Аренас.

Кто станет чемпионом НБА?4028 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoДжейден Айви
logoГилберт Аренас
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoАлперен Шенгюн
logoБэм Адебайо
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да нормальный сезон! В начале казалось что ОКС могут замахнуться на рекорд ГСВ по победам, потом САС начали всех подряд обыгрывать и едва их не обошли в чемпионате. На востоке Шарлотт стал играть в баскетбол, Бостон гениально перестроился, Йокич и ШГА выдали индивидуально мощнейшие сезоны. Да, переход звезд уровня Дончича не было, но не каждый же сезон)
Ответ Николай Йокич MVP
Не знаю насчёт Шая, но у Йокича обычный ровный сезончик на классе)
Крутой сезон.
1. Начало эры доминирования Вембы
2. Суперские два новичка начинают свой путь
3. Старики продолжают удивлять и радовать
4. Восставший из пепла Детройт
5. Гонка за МВПотличная. МВП сезона можно назвать любого из топ-3 в списке, но получит самый стабильный и тот у кого команда лидер
6. Много интересных переходов с перспективой сейчас чего то достичь и на будущее
7. Персонально для русскоязычного сообщества - радость, что наконец то в НБА есть «наш слон»
Ответ xamer 9
Ну такое себе. В таком стиле можно про любой сезон что то написать
Ответ NastyNay
Мне сезон понравился, вам нет - напишите что не понравилось, чтобы я тоже на ваш комментарий написал «ну такое себе»)
Никаких стволов. Сезон ниачом.
Ответ arbuz82
Морант: Подержи моё пиво!
Ответ arbuz82
Да даже в кроссовки никто не насрал
А как же Кавай ? 😁
Что там с расследованием кстати?😁
Мне тоже сезон не понравился, особенно после матча всех звёзд. Просто доигрывали по инерции. Последние пару месяцев самым интересным был Джейден Айви и игра Наггетс -Сас. Надеюсь по будет другим
Даже в тапки никто никому не нагадил
никто не выстрелил?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
