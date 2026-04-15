Джаред Харпер («Хапоэль Иерусалим») первым в истории стал MVP Еврокубка два раза подряд

28-летний разыгрывающий «Хапоэля Иерусалим» Джаред Харпер стал MVP Еврокубка второй раз подряд. В сезоне-2025/26 защитник набирал 19,5 очка, 5,2 передачи, 2,2 подбора и 1,3 перехвата за 28,2 минуты в среднем.

Харпер стал вторым по результативности, первым по средней эффективности (22,2), набирал двузначное количество очков в каждом матче «регулярки» и установил рекорд сезона в 30 очоков против «Клужа».

Баскетболисту первым в истории Еврокубка удалось стать MVP два сезона подряд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
