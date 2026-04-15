Анастасия Косу примет участие в сезоне-2026 женской НБА в составе «Миннесоты»

Анастасия Косу поедет в США после завершения чемпионата России.

Анастасия Косу была выбрана 15-й на драфте-2025 женской НБА и заключила трехлетнее соглашение с «Миннесотой ». В первом сезоне россиянка провела 21 матч, в ее активе 1,7 очка за 4 минуты в среднем.

Косу снова попробует свои силы в Америке в этом году после завершения российского чемпионата. Форвард набирает 10,6 очка и 5,1 подбора, реализуя 59% попыток с игры в текущем турнире за УГМК. Баскетболистка примет участие в предстоящем финале против курского «Динамо».