Анастасия Косу примет участие в сезоне-2026 женской НБА в составе «Миннесоты»
Анастасия Косу поедет в США после завершения чемпионата России.
Анастасия Косу была выбрана 15-й на драфте-2025 женской НБА и заключила трехлетнее соглашение с «Миннесотой». В первом сезоне россиянка провела 21 матч, в ее активе 1,7 очка за 4 минуты в среднем.
Косу снова попробует свои силы в Америке в этом году после завершения российского чемпионата. Форвард набирает 10,6 очка и 5,1 подбора, реализуя 59% попыток с игры в текущем турнире за УГМК. Баскетболистка примет участие в предстоящем финале против курского «Динамо».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
если бы ее не считали интересной, точно бы на драфте расширения не забрали и не писали сейчас что рассчитывают на нее.