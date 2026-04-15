19-й номер в прогнозе ESPN немец Ханнес Штайнбах вышел на драфт-2026 НБА

Ханнес Штайнбах объявил об участии в драфте НБА.

19-летний немецкий бигмен Ханнес Штайнбах (211 см) вышел на драфт-2026 НБА. ESPN прогнозирует игроку 19-е место в первом раунде.

«Большой» из Вашингтона набирал 18,5 очка и 11,8 подбора в среднем в прошедшем чемпионате NCAA, реализуя 35% бросков из-за дуги.

Штайнбах провел 1 сезон на профессиональном уровне в «Вюрцбурге», а также завоевал золото Евробаскета-2024 на турнире U18 и серебро чемпионата мира-2025 U19.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джонатана Гивони
Земляк Дирка)
