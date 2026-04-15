3

Тайрон Лю о встрече со Стефом Карри в плей-ин: «Меня это достало»

Тайрон Лю шутливо отозвался о новой встрече с Карри за пределами «регулярки».

«Клипперс» и «Голден Стэйт» сыграют друг с другом в матче на вылет в рамках плей-ин. Главный тренер Тайрон Лю вспомнил историю своих встреч со Стефом Карри. Специалисту приходилось сталкиваться с ним в финалах за «Кливленд».

«Меня это достало. Этот парень может взорваться в любой момент. Набрать 50, если ты потерял концентрацию. В нашей последней игре у него было только 24 очка, но 9 попыток из-за дуги. Нельзя давать ему столько возможностей. Надо закрывать его настолько, насколько это возможно.

Нам придется максимально сосредоточиться на действиях в обороне», – прокомментировал грядущее противостояние Лю.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линн
logoНБА
logoКливленд
logoТайрон Лю
logoКлипперс
logoСтефен Карри
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
