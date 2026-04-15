24-й номер в прогнозе ESPN Кэмерон Карр выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА

Кэмерон Карр поучаствует в драфте НБА.

Защитник Кэмерон Карр (21 год, 196 см) из Бэйлора объявил о выходе на драфт-2026 НБА.

Карр провел 3 года на студенческом уровне, набирая 18,9 очка, 5,8 подбора и 2,4 передачи в прошедшем чемпионате. Защитник реализовал 37,4% бросков из-за дуги.

Карр идет 24-м в прогнозе на драфт от ESPN.