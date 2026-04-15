24-й номер в прогнозе ESPN Кэмерон Карр выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА

Кэмерон Карр поучаствует в драфте НБА.

Защитник Кэмерон Карр (21 год, 196 см) из Бэйлора объявил о выходе на драфт-2026 НБА.

Карр провел 3 года на студенческом уровне, набирая 18,9 очка, 5,8 подбора и 2,4 передачи в прошедшем чемпионате. Защитник реализовал 37,4% бросков из-за дуги.

Карр идет 24-м в прогнозе на драфт от ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джонатана Гивони
Материалы по теме
Кандидат на Топ-5 Калеб Уилсон объявил об участии в драфте НБА
14 апреля, 05:43
Китон Уэглер выставил свою кандидатуру на драфт НБА
12 апреля, 04:56
Будущие звезды уже на пороге НБА! Разбираемся, кто будет разрывать в новом сезоне
9 апреля, 08:50Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
6 минут назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
18 минут назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
19 минут назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
42 минуты назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
55 минут назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
«Он был наставником, дядькой, папой». Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет
вчера, 16:24
Рекомендуем