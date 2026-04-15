  14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования
14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования

Евролига привлекает большой интерес потенциальных участников.

Новый директор Евролиги Чус Буэно активно занимается разработкой возможной реструктуризации чемпионата по образцу НБА. В этом случае лига получит расширенный состав постоянных участников. По информации Basket News, 14 клубов, за пределами нынешних долевых участников, выразили желание присоединиться к соревнованию на перманентной основе.

Список заинтересованных команд:

  • ПАОК

  • «Црвена Звезда»

  • «Партизан»

  • «Бешикташ»

  • «Хапоэль Иерусалим»

  • «Хапоэль Тель-Авив»

  • «Париж»

  • «Валенсия»

  • «Виртус»

  • «Бахчешехир»

  • «Дубай»

  • «Зенит»

  • «Наполи»

  • «Монако».

Интерес также обозначили инвестиционные группы из Рима и Лондона (не «Лайонс»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
