14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования

Евролига привлекает большой интерес потенциальных участников.

Новый директор Евролиги Чус Буэно активно занимается разработкой возможной реструктуризации чемпионата по образцу НБА. В этом случае лига получит расширенный состав постоянных участников. По информации Basket News, 14 клубов, за пределами нынешних долевых участников, выразили желание присоединиться к соревнованию на перманентной основе.

Список заинтересованных команд:

ПАОК

«Црвена Звезда»

«Партизан»

«Бешикташ»

«Хапоэль Иерусалим»

«Хапоэль Тель-Авив»

«Париж»

«Валенсия»

«Виртус»

«Бахчешехир»

«Дубай»

«Зенит»

«Наполи»

«Монако».

Интерес также обозначили инвестиционные группы из Рима и Лондона (не «Лайонс»).