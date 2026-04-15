14 клубов выразили желание присоединиться к Евролиге на постоянной основе в случае изменения структуры лицензирования
Евролига привлекает большой интерес потенциальных участников.
Новый директор Евролиги Чус Буэно активно занимается разработкой возможной реструктуризации чемпионата по образцу НБА. В этом случае лига получит расширенный состав постоянных участников. По информации Basket News, 14 клубов, за пределами нынешних долевых участников, выразили желание присоединиться к соревнованию на перманентной основе.
Список заинтересованных команд:
ПАОК
«Црвена Звезда»
«Партизан»
«Бешикташ»
«Хапоэль Иерусалим»
«Хапоэль Тель-Авив»
«Париж»
«Валенсия»
«Виртус»
«Бахчешехир»
«Дубай»
«Зенит»
«Наполи»
«Монако».
Интерес также обозначили инвестиционные группы из Рима и Лондона (не «Лайонс»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
