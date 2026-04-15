Обозреватель Рахим Палмер: «Звездный игрок «Мэджик» намерен требовать обмена, если Джамал Мозли не будет уволен в конце сезона»
Ситуация в «Орландо» подошла к открытому конфликту.
«Мэджик», считавшиеся кандидатами на прорыв в этом сезоне, остались в зоне плей-ин, не оправдав ожидания с результатом 45-37. Джамал Мозли является одним из основных кандидатов на следующее увольнение среди главных тренеров НБА.
Обозреватель Рахим Палмер уточнил эти слухи.
«Источник сообщает о серьезном кризисе в раздевалке. Звездный игрок намерен требовать обмена, если главный тренер Джамал Мозли не будет уволен к концу сезона», – рассказал Палмер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Рахима Палмера
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сомневаюсь, что это Вагнер. Европейцы лояльные ребята. Так что это скорее всего Банкеро. После этого сезона Меджик самим впору требовать от Банкеро, чтоб он ушел. Я давно такого даунгрейда, не обусловленного травмами, по игре от звездного игрока не видел. Ну либо мы чего то не знаем и Рахим Палмер считает Гогу Битадзе за звезду
Согласен, что Банкеро наиболее вероятен. Но Бэйна тоже нет смысла забывать.
Так он же итальянец, тоже лояльный получается?)
Звёздный игрок Паоло Б.
А можем ли мы считать банкеро все еще звездным игроком?
"Пока у меня такой контракт, я звезда", ответил П. Б.
Орландо в каком-то из вариантов даже лучше станет
Вброс с подвохом. В Орландо есть высокооплачиваемые игроки. Но звёздные?
Хоть бы хоть бы это был Банкеро. При всей любви к его трудоспособности - может быть, он получит больше удовольствия от игры в бросающей команде, где сам сыграет роль проходящего под щит.
Банкеро в какой нибудь условный Финикс на гривна
После трансфера Гризмана, Банкеро станет топом
