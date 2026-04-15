Обозреватель Рахим Палмер: «Звездный игрок «Мэджик» намерен требовать обмена, если Джамал Мозли не будет уволен в конце сезона»

Ситуация в «Орландо» подошла к открытому конфликту.

«Мэджик», считавшиеся кандидатами на прорыв в этом сезоне, остались в зоне плей-ин, не оправдав ожидания с результатом 45-37. Джамал Мозли является одним из основных кандидатов на следующее увольнение среди главных тренеров НБА .

Обозреватель Рахим Палмер уточнил эти слухи.

«Источник сообщает о серьезном кризисе в раздевалке. Звездный игрок намерен требовать обмена, если главный тренер Джамал Мозли не будет уволен к концу сезона», – рассказал Палмер.