  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гилберт Аренас об увольнении Дока Риверса: «Приход в «Бакс» похож на попытку встречаться с Кардашьян. Ты не сможешь ничем их удивить»
7

Гилберт Аренас об увольнении Дока Риверса: «Приход в «Бакс» похож на попытку встречаться с Кардашьян. Ты не сможешь ничем их удивить»

Гилберт Аренас нашел поэтичное сравнение для разрыва «Бакс» и Дока Риверса.

«Милуоки» не вышел в плей-офф и отправил в отставку главного тренера Дока Риверса. Специалист может получить альтернативную должность в клубе.

«Они разошлись, как только он пришел на эту должность. Это как выпить яд. Человек, который тебе его дал, знает, что ты уже мертв.

Это похоже на попытку встречаться с Кардашьян сейчас. Ты не сможешь ничем их удивить. Как можно обойти твоих предшественников?

До Дока у них был титул и 30-13. Слишком высокие стандарты. Они уволили двух побеждающих тренеров. На что можно рассчитывать? На какие показатели?» – задумался Гилберт Аренас на своем подкасте.

Под руководством Риверса «Бакс» одержали 97 побед при 103 поражениях за три сезона и дважды вылетали в первом раунде. В этом сезоне они прервали серию из девяти подряд выходов в плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Gil’s Arena
logoМилуоки
logoГилберт Аренас
logoДок Риверс
logoНБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Ты не сможешь ничем их удивить."

Можно например не выйти с Яннисом в плейофф
Ответ Mr.BadGuy
"Ты не сможешь ничем их удивить." Можно например не выйти с Яннисом в плейофф
36 игр он сыграл. Скорее без.
Ответ Mr.BadGuy
"Ты не сможешь ничем их удивить." Можно например не выйти с Яннисом в плейофф
На востоке, где больше команд танкуют, чем думают о плэй офф
Удивительно не то, что Док ушел, а то, что он продержался три сезона.
Ну Гленн тоже такой себе Кардашьян. Самозванец)
Рассчитывали на феномен такого явления как Док. Но не срослось. Бывает.
А Лукаку Кардашьян удивит?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Бакс» стоит тратить время на решение внутренних проблем, а не на реакцию на достоверные материалы»
14 апреля, 06:36
«Нынешние игроки НБА стали слишком мягкими». Кедрик Перкинс прокомментировал уход Дока Риверса из «Милуоки»
13 апреля, 21:04
Яннис Адетокумбо об уходе Дока Риверса: «Для меня это шок»
13 апреля, 15:24
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
6 минут назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
18 минут назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
19 минут назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
42 минуты назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
55 минут назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
«Он был наставником, дядькой, папой». Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет
вчера, 16:24
Рекомендуем