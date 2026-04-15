Гилберт Аренас об увольнении Дока Риверса: «Приход в «Бакс» похож на попытку встречаться с Кардашьян. Ты не сможешь ничем их удивить»
«Милуоки» не вышел в плей-офф и отправил в отставку главного тренера Дока Риверса. Специалист может получить альтернативную должность в клубе.
«Они разошлись, как только он пришел на эту должность. Это как выпить яд. Человек, который тебе его дал, знает, что ты уже мертв.
Это похоже на попытку встречаться с Кардашьян сейчас. Ты не сможешь ничем их удивить. Как можно обойти твоих предшественников?
До Дока у них был титул и 30-13. Слишком высокие стандарты. Они уволили двух побеждающих тренеров. На что можно рассчитывать? На какие показатели?» – задумался Гилберт Аренас на своем подкасте.
Под руководством Риверса «Бакс» одержали 97 побед при 103 поражениях за три сезона и дважды вылетали в первом раунде. В этом сезоне они прервали серию из девяти подряд выходов в плей-офф.
Можно например не выйти с Яннисом в плейофф