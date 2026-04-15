«Это был хороший бросок». Джейлен Грин прокомментировал концовку проигранного матча с «Портлендом»
Джейлен Грин был недоволен исходом матча против «Блэйзерс».
«Финикс» уступил «Портленду» в первом матче плей-ин на своей площадке – 110:114. За 9 секунд до конца матча при счете 110:112 Джейлен Грин – самый результативный в своей команде с 35 очками – бросал на лидерство из-за дуги, но сумел попасть в кольцо в контактной борьбе с Дрю Холидэем. «Санз» растеряли 11-очковое преимущество в заключительной четверти.
«Это был хороший бросок. Можно было разве что потянуть время.
Судьям надо было давать свистки при похожих нарушения. В обе стороны, а не одному игроку весь матч», – заключил Грин.
Счет по штрафным попыткам – 32-23 в пользу «Финикса». Дени Авдия (8 из 13) и Девин Букер (8 из 13) получили одинаковое количество бросков с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
Не знаю, что он там хорошего увидел. С его процентами трешек только на решающие броски и выводить, рука лицо. Время было в проход еще пойти на 2 или 2+1
3+1 попал, поверил в себя
Это вообще была разножка) по букве правил фол в нападении)
Девин Букер как всегда провалился в решающей игре и решающий момент...
«Итс воз э бэд шот» (с) полужорж
