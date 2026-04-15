«Это был хороший бросок». Джейлен Грин прокомментировал концовку проигранного матча с «Портлендом»

Джейлен Грин был недоволен исходом матча против «Блэйзерс».

«Финикс» уступил «Портленду » в первом матче плей-ин на своей площадке – 110:114. За 9 секунд до конца матча при счете 110:112 Джейлен Грин – самый результативный в своей команде с 35 очками – бросал на лидерство из-за дуги, но сумел попасть в кольцо в контактной борьбе с Дрю Холидэем. «Санз» растеряли 11-очковое преимущество в заключительной четверти.

«Это был хороший бросок. Можно было разве что потянуть время.

Судьям надо было давать свистки при похожих нарушения. В обе стороны, а не одному игроку весь матч», – заключил Грин.

Счет по штрафным попыткам – 32-23 в пользу «Финикса». Дени Авдия (8 из 13) и Девин Букер (8 из 13) получили одинаковое количество бросков с линии.