Джей Джей Редик о серии с «Рокетс»: «Не собираемся полагаться целиком на Леброна. У нас есть и другие опции»

Редик верит, что Леброн получит поддержку в серии с «Рокетс».

По словам главного тренера «Лейкерс » Джей Джей Редика , 41-летнему Леброну Джеймсу не придется брать на себя всю инициативу в серии плей-офф с «Рокетс».

Калифорнийцы начнут противостояние первого раунда без травмированных Луки Дончича и Остина Ривза.

«Не собираемся полагаться целиком на Леброна, у нас есть и другие опции. Мы не хотим, чтобы он постоянно владел мячом и каждый раз натыкался на выстроенную против него защиту.

Будем стараться использовать разные комбинации в зависимости от их расстановки и вида защиты», – поделился 41-летний специалист.