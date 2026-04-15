Джей Джей Редик о серии с «Рокетс»: «Не собираемся полагаться целиком на Леброна. У нас есть и другие опции»
Редик верит, что Леброн получит поддержку в серии с «Рокетс».
По словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, 41-летнему Леброну Джеймсу не придется брать на себя всю инициативу в серии плей-офф с «Рокетс».
Калифорнийцы начнут противостояние первого раунда без травмированных Луки Дончича и Остина Ривза.
«Не собираемся полагаться целиком на Леброна, у нас есть и другие опции. Мы не хотим, чтобы он постоянно владел мячом и каждый раз натыкался на выстроенную против него защиту.
Будем стараться использовать разные комбинации в зависимости от их расстановки и вида защиты», – поделился 41-летний специалист.
Кто станет чемпионом НБА?4018 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
12 комментариев
Будут задействованы все: ЛеБрон, ЛеКраб, ЛеКороль и возможно даже ЛеЧок)))
Будут задействованы все: ЛеБрон, ЛеКраб, ЛеКороль и возможно даже ЛеЧок)))
В роли ЛеЧока - Леброн-младший))
Вандербилд всех удивит наконец-то?
Ну, разве что Люк Кеннард🏀
Бронни настало твое время!
Ну так-то мяч по очереди будут водить Леброн, Смарт и даже Люк. Но комбинации всё равно в основном через Леброна будут строиться, не понимаю, где Редик видит вариативность
Верим
"Не собираемся полагаться целиком на Леброна, у нас есть и другие опции. Вы все, черт возьми, забываете про Бронни!"
Бронни закончит серию с трипл-даблом в среднем?)
Леброн-младший!!!
Ну Бронни есть ещё.
