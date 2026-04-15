  • Дрэймонд Грин о влиянии в защите: «Не поставил бы себя выше Вембаньямы, но и не поставил бы себя ниже кого-либо другого в этой лиге»
Дрэймонд сравнил себя и Вембаньяму по влиянию в защите.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос, есть ли в НБА кто-то сопоставимый с ним по влиянию в защите.

«Хмм, было бы странно говорить, что Вембаньяма не оказывает такого же влияния. Но есть такая вещь, которую я делаю при игре в обороне, и которую вы никогда не сможете измерить количественно – она заключается в том, что я позиционный защитник. Я не позволяю оппонентам занять выгодную для них позицию. Мне нравится предотвращать броски. Я не такого роста, как Вембаньяма, поэтому мне не суждено блокировать каждый бросок, так что я стараюсь занять такую ​​позицию, чтобы вы даже не смогли попытаться бросить. Просто такое предвидение, как правило, трудно измерить количественно.

У Вембаньямы часто происходит схожая история, когда соперник внезапно получает свободное пространство, но, видя рядом Виктора, продолжает вести мяч куда-то в сторону.

Говорить сегодня, что моя защита более эффективна, чем у Виктора Вембаньямы, думаю, было бы ложью, а я никогда не был нечестным. Я бы не поставил себя выше него, но и не поставил бы себя ниже кого-либо другого в этой лиге», – констатировал Грин.

Засранец Грин, но честный засранец
Тубаретки нету такой
Пусть Витёк сначала поиграет в лиге столько же и на том же уровне, возьмет столько же титулов, а потом будет видно кто выше, а кто ниже
