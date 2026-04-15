Маркус Смарт: «Рокетс» попытаются растоптать нас. Но мы не позволим»

Маркус Смарт рассказал об ожидаемой агрессии в серии с «Хьюстоном».

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт ожидает, что баскетболисты «Рокетс» попытаются подавить калифорнийскую команду в первом раунде плей-офф за счет агрессии.

«Они попытаются нас растоптать. И если мы допустим это, то нас действительно растопчут.

Просто я не думаю, что в нашей команде найдутся парни, которых можно было бы взять и растоптать. Может быть, мы и не самые атлетичные и сильные ребята, но у нас полный порядок с характером, у нас есть сердце», – поделился Смарт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
А как же Доминайтон? Его все кому не лень затопчут (включая Дончича в финале Запада когда он весь Финикс в школу сводил)
