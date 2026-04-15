Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

«Тюрк Телеком» одержал победу над «Эсенлер Эрокспором». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 22-4, Бешикташ – 22-4, Бахчешехир – 19-7, Тюрк Телеком – 18-8, Трабзонспор – 17-9, Анадолу Эфес – 16-10, Галатасарай – 15-10, Эсенлер Эрокспор – 15-11, Меркезефенди – 10-15, Тофаш – 10-15, Мерсин – 9-17, Маниса – 8-17, Петким Спор – 8-18, Бурсаспор – 7-19, Каршияка – 6-20, Бююкчекмедже – 4-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.