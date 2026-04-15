  • Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
28

Сегодня прошли четыре матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит» гарантировал себе 3-е место в «регулярке», обыграв УНИКС.

МБА-МАИ на выезде уступил «Енисею».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 34-3, УНИКС – 31-7, Зенит – 28-11, Локомотив-Кубань – 25-13, Бетсити Парма – 22-17, Уралмаш – 18-21, МБА-МАИ – 17-21, Енисей – 15-23, Пари Нижний Новгород – 11-26, Автодор – 7-32, Самара – 2-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
28 комментариев
Главное из этого матча(в котором Уникс явно не старается) это то что вернулся Жбанов.
У меня предложение для Уникса.
На матчи против ЦСКА и Зенита берите вместо Стуленкова меня.
ЗП мне платить не надо, я тоже просто посижу на скамейке.
Ну или могу выйти в концовке, когда результат и ежу понятен.
Ответ makilot
В сезоне было минимум два матча, когда на нем фолили в концовке и он при этом не смог забросить ни один штрафной🤷
Когда в последний раз подписали Перасовича куча народу на сайте предсказала то, что мы сейчас наблюдаем: развал командной игры УНИКСа и бессилие тренера как-то повлиять на происходящее. Ну реально устали друг от друга. Он даже истерить стал меньше. Понимает бесполезность сжигания нервных клеток. Отпустите уже его в Гималаи...
Товарищеские матчи сегодня, хорошее время проявить себя тем парням, которые мало играли в сезоне. Евдокимов уже воспользовался, лучший матч получился с прекрасным процентом с игры. Енисей победил МБА. Как странно комментатор Логунов делал акцент на важность 6-7-го мест в регулярке, как-будьто у Уралмаша или МБА-МАИ есть серьёзная разница кому проигрывать в четаертьфинале - Зениту или УНИКСу.))
Ответ Sergey Arkhipov
Может речь про какие-то внутренние цели и задачи клубов, всё-таки тот же Уралмаш находится явно ниже своего потенциала и состава на бумаге.
Ответ ODB
Да это который сезон так, касаемо Уралмаша. Нет стабильности....
Униксу эта игра никуда не упиралась они 2е . А Зениту надо было показать себя после Пармы.
Ответ amkarperm
Это да, но 2 последних матча подряд уверенно выиграл Зенит.
Хорошо и результативно сыграл Зенит в первой четверти. Удачно двигали мяч, командно успешно защищались, точно бросали и ушли на перерыв с +15
Косяков родился старым.) 🧑‍🦲
Ответ ODB
Ну это точно, похож на тридцатилетнего человека.))
Ответ Sergey Arkhipov
Я бы даже ещё десяточку накинул.)
Уникс сдает к концу регулярки:(
Зенит с хорошей командной игрой и уверенной победой над принципиальным соперником.
Ответ Прощайте, надежды!
Уникс алга !
Уже -20.
