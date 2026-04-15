Квинтен Пост пропустит матч плей-ин с «Клипперс»

«Уорриорз» проведут ключевой матч сезона без важного игрока ротации.

Центровой «Голден Стэйт» Квинтен Пост не успеет восстановиться к игре плей-ин с «Клипперс», которая состоится в среду.

Пост пропустит восьмой матч подряд, продолжая реабилитацию после травмы правой стопы.

В сезоне-25/26 26-летний голландец принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи за 17,3 минуты на площадке.