Судья Зак Зарба о возможной дисквалификации Болла: «Решение будет приниматься лигой»

Судья прояснил ситуацию с возможной дисквалификацией Ламело .

Глава судейской бригады Зак Зарба прокомментировал спорный эпизод во второй четверти матча плей-ин «Шарлотт» – «Майами», когда Ламело Болл потянул за ногу Бэма Адебайо.

Центровой неудачно приземлился на спину и выбыл до конца игры, которая завершилась победой «Хорнетс» в овертайме.

«Игра не была остановлена ​​в режиме реального времени. Матч продолжился быстрой атакой. И поскольку игра не была остановлена немедленно, и свистка не было, возможность для просмотра эпизода была закрыта.

Игра была остановлена ​​лишь после смены владения мячом и тайм-аута. Таким образом, по правилам, возможность для просмотра нами этого эпизода закрыта», – пояснил Зарба.

Рефери также ответил на вопрос о возможной дисквалификации Болла.

«На данный момент этот эпизод передается в ведение лиги, и они примут решение в ближайшие дни», – заявил Зарба после сирены.

А ответил, что делал судья, который в паре метров смотрел на это? )
вопрос к знатокам)
Может ли лига дисквал дать там где не дали флагрант и вообще даже не свистнули фол и были ли прецеденты?
Заранее спасибо.
Ответ MrFrost
Тоже интересно. Но думаю, что маловероятно последует дисквалификация. Сейчас это далеко не регулярка уж.
Ответ MrFrost
Думаю будет зависеть от степени травмы Бэма, если реально что-то сломал, то точно дисквал дадут, если ничего серьёзного то замнут и всё.
Но как судьи могли такое упустить - это конечно невероятно.
