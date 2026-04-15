Судья Зак Зарба о возможной дисквалификации Болла: «Решение будет приниматься лигой»

Судья прояснил ситуацию с возможной дисквалификацией Ламело .

Глава судейской бригады Зак Зарба прокомментировал спорный эпизод во второй четверти матча плей-ин «Шарлотт » – «Майами », когда Ламело Болл потянул за ногу Бэма Адебайо .

Центровой неудачно приземлился на спину и выбыл до конца игры, которая завершилась победой «Хорнетс» в овертайме.

«Игра не была остановлена ​​в режиме реального времени. Матч продолжился быстрой атакой. И поскольку игра не была остановлена немедленно, и свистка не было, возможность для просмотра эпизода была закрыта.

Игра была остановлена ​​лишь после смены владения мячом и тайм-аута. Таким образом, по правилам, возможность для просмотра нами этого эпизода закрыта», – пояснил Зарба.

Рефери также ответил на вопрос о возможной дисквалификации Болла.

«На данный момент этот эпизод передается в ведение лиги, и они примут решение в ближайшие дни», – заявил Зарба после сирены.