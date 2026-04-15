«Пэт Райли ищет своего кита». Шэмс Чарания рассказал о стратегии «Хит»

Шэмс Чарания описал работу фронт-офиса «Майами».

После финала-2023 «Хит» дважды вылетали в первом раунде, а теперь не прошли в плей-офф. «Хорнетс» выбили их в первом матче плей-ин.

«Хит», Пэт Райли , их намерения достаточно понятны после разговоров с менеджерами лиги. Райли ищет своего кита, акулу, тигра, какие бы сравнения с животным миром вы ни предлагали.

Прошлым летом он претендовал на Кевина Дюрэнта . Но тот оказался в «Хьюстоне». В дедлайн они сделали оффер по Яннису Адетокумбо . Тайлер Хирро, Келел Уэйр и ряд драфт-пиков. «Бакс» не расстались с Яннисом, но «Хит» вернутся к этой погоне. И к разговору о любой крупной звезде, которая будет доступна и сможет занять место первой опции. Бэм Адебайо – краеугольный камень команды, но им нужен колосс в нападении, на которого они смогут полагаться в каждой игре», – рассказал инсайдер.