12

«Пэт Райли ищет своего кита». Шэмс Чарания рассказал о стратегии «Хит»

Шэмс Чарания описал работу фронт-офиса «Майами».

После финала-2023 «Хит» дважды вылетали в первом раунде, а теперь не прошли в плей-офф. «Хорнетс» выбили их в первом матче плей-ин.

«Хит», Пэт Райли, их намерения достаточно понятны после разговоров с менеджерами лиги. Райли ищет своего кита, акулу, тигра, какие бы сравнения с животным миром вы ни предлагали.

Прошлым летом он претендовал на Кевина Дюрэнта. Но тот оказался в «Хьюстоне». В дедлайн они сделали оффер по Яннису Адетокумбо. Тайлер Хирро, Келел Уэйр и ряд драфт-пиков. «Бакс» не расстались с Яннисом, но «Хит» вернутся к этой погоне. И к разговору о любой крупной звезде, которая будет доступна и сможет занять место первой опции. Бэм Адебайо – краеугольный камень команды, но им нужен колосс в нападении, на которого они смогут полагаться в каждой игре», – рассказал инсайдер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn't
logoЯннис Адетокумбо
logoБэм Адебайо
logoПэт Райли
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Шэмс Чарания
logoМайами
у Леброна контракт заканчивается. Надо побороться
Ну стратегия то понятна. Вопрос к ее качеству. Сидеть и жать, что кто-то отдаст топ-10 игрока лиги за Хирро и пики Хитс можно долго.
Ответ vadim_FCB
Ну стратегия то понятна. Вопрос к ее качеству. Сидеть и жать, что кто-то отдаст топ-10 игрока лиги за Хирро и пики Хитс можно долго.
пф, Пелинка же дождался )
Ответ vadim_FCB
Ну стратегия то понятна. Вопрос к ее качеству. Сидеть и жать, что кто-то отдаст топ-10 игрока лиги за Хирро и пики Хитс можно долго.
раньше всегда срабатывало
давно Китов в лиге не было (ну или нелучшим образом выступали) - только Ван Хорна и Боганса помню
Со стороны больше похоже на то, что сэр Райли, аки полковник Курц, ищет своего палача и спасителя в одном лице.
главное требование: игрок должен быть 30+, хронический травмат, проблемный в раздевалке....
Морант за мешок картошки?
А вообще им бы Бэма в лазарет на сезон, и в танк. Обкатают дуболомов, найдут ролевиков
