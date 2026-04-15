Юдонис Хаслем: «Не считаю Ламело грязным игроком. Сомневаюсь, что он хотел сломать Бэма»

Легенда «Хит» отреагировал на спорный прием Ламело в адрес лидера флоридцев.

Бывший игрок «Хит» Юдонис Хаслем прокомментировал спорный эпизод во второй четверти матча плей-ин «Шарлотт » – «Майами », когда Ламело Болл потянул за ногу Бэма Адебайо.

Центровой неудачно приземлился на спину и выбыл до конца игры, которая завершилась победой «Хорнетс» в овертайме.

«Такой важный матч, внимание, эмоции зашкаливают. Идет борьба за мяч. Бэм пытается его подобрать, мяч отскакивает от Ламело, и Ламело хватает Бэма за ногу.

Но я скажу, что не считаю Ламело грязным игроком. Я не думаю, что он хотел намеренно навредить Бэму, сломать его. В пылу порой приходится принимать решения за доли секунды. Я думаю, он принял такое решение как раз за доли секунды.

Что мне непонятно, так это то, что судья был рядом. Он должен был как-то отреагировать. Что-то там нужно было свистеть. Я не знаю, грубый это фол или обычный – это на усмотрение арбитров – но что-то нужно было фиксировать.

Это очень опасный момент, который нельзя было просто пропустить», – считает 3-кратный чемпион НБА .