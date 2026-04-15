12

Дени Авдия о серии со «Сперс»: «Будет заруба. Мы выложимся на полную»

Дени Авдия сделал послание «Сперс» и Вембаньяме перед серией плей-офф.

Лидер «Портленда» Дени Авдия поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио».

«У «Сперс» отличная команда. Очень талантливая. Они молоды, в связи с чем у них не так много опыта игры в плей-офф.

Легко не будет. Будет заруба. Мы выложимся на полную... Мы будем готовы к встрече с ними», – заявил Авдия после игры плей-ин с «Санз».

Израильтянин набрал 41 очко в победном выездном матче плей-ин с «Финиксом».

Кто станет чемпионом НБА?4014 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoДени Авдия
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoПортленд
logoСан-Антонио
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Верим, Дени! Ты уже легенда этой франшизы!
Может быть одну игру возьмут.
Ответ Людмила Речапова_1116998204
Ага, Финики тоже запланировали на послезавтра шашлычки с семьями, но, увы, нужно опять пробовать плов. Но не кушать, а попасть в него.
Ответ hodor 12
Санс слабые, а Спёрс одни из главных фаворитов на победу в чемпионате, так что не вижу связи.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
