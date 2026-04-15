Дени Авдия о серии со «Сперс»: «Будет заруба. Мы выложимся на полную»
Дени Авдия сделал послание «Сперс» и Вембаньяме перед серией плей-офф.
Лидер «Портленда» Дени Авдия поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио».
«У «Сперс» отличная команда. Очень талантливая. Они молоды, в связи с чем у них не так много опыта игры в плей-офф.
Легко не будет. Будет заруба. Мы выложимся на полную... Мы будем готовы к встрече с ними», – заявил Авдия после игры плей-ин с «Санз».
Израильтянин набрал 41 очко в победном выездном матче плей-ин с «Финиксом».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Budet zaruba
Верим, Дени! Ты уже легенда этой франшизы!
Я ему верю
Может быть одну игру возьмут.
Ага, Финики тоже запланировали на послезавтра шашлычки с семьями, но, увы, нужно опять пробовать плов. Но не кушать, а попасть в него.
Санс слабые, а Спёрс одни из главных фаворитов на победу в чемпионате, так что не вижу связи.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем