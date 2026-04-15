Дени Авдия о серии со «Сперс»: «Будет заруба. Мы выложимся на полную»

Дени Авдия сделал послание «Сперс» и Вембаньяме перед серией плей-офф.

Лидер «Портленда » Дени Авдия поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио ».

«У «Сперс» отличная команда. Очень талантливая. Они молоды, в связи с чем у них не так много опыта игры в плей-офф.

Легко не будет. Будет заруба. Мы выложимся на полную... Мы будем готовы к встрече с ними», – заявил Авдия после игры плей-ин с «Санз».

Израильтянин набрал 41 очко в победном выездном матче плей-ин с «Финиксом».