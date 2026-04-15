Трансляция Amazon Prime прервалась во время овертайма и пропустила 22,1 секунды игрового времени в матче «Шарлотт» с «Хит»
Amazon Prime столкнулась с проблемами в первом матче решающей стадии сезона.
В НБА завершилась «регулярка» и начались матчи на вылет. В первой же игре между «Шарлотт» и «Хит» (127:126) платформа Amazon Prime, владеющая эксклюзивными правами на плей-ин, столкнулась с техническими проблемами. Трансляция прервалась на две минут в концовке овертайма, пропустив 22,1 секунды игрового времени.
«Проблемы с железом в нашем техническом фургоне. Разбираемся в причинах срыва», – прокомментировал ситуацию представитель стриминговой платформы.
«У меня что, глюки, или трансляция действительно прервалась? Какого черта?» – вышел в соцсети Леброн Джеймс во время концовки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
2 комментария
Amazon Prime, а железо в техническом фургоне??? Он еще наверное пиццу успевает развозить в большом перерыве
Роскомнадзор таки добрался.
