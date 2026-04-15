Билл Симмонс: «Проигравший в матче «Хорнетс» – «Хит» должен получить обратно Терри Розира»

Билл Симмонс предложил безумную идею для матча плей-ин НБА.

Известный спортивный журналист Билл Симмонс предложил неожиданное решение на концовку матча плей-ин «Шарлотт» – «Майами».

«У меня родилась идея. Победитель матча в Шарлотт проходит дальше по сетке плей-ин. Но проигравший должен забрать обратно Терри Розира.

Он должен быть на игре. Нависать над ареной, как пояс в рестлинге. Терри просто подвешен на специальном ремне над паркетом, а после сирены его опускают вниз, и он присоединяется к одной из двух команд», – пошутил Симмонс.

Обвиняемый в незаконных ставках Розир ранее выступал и за «Майами», и за «Шарлотт».