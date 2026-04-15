Билл Симмонс: «Проигравший в матче «Хорнетс» – «Хит» должен получить обратно Терри Розира»
Билл Симмонс предложил безумную идею для матча плей-ин НБА.
Известный спортивный журналист Билл Симмонс предложил неожиданное решение на концовку матча плей-ин «Шарлотт» – «Майами».
«У меня родилась идея. Победитель матча в Шарлотт проходит дальше по сетке плей-ин. Но проигравший должен забрать обратно Терри Розира.
Он должен быть на игре. Нависать над ареной, как пояс в рестлинге. Терри просто подвешен на специальном ремне над паркетом, а после сирены его опускают вниз, и он присоединяется к одной из двух команд», – пошутил Симмонс.
Обвиняемый в незаконных ставках Розир ранее выступал и за «Майами», и за «Шарлотт».
Кто станет чемпионом НБА?4013 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
