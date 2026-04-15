Дени Авдия: «Я не занимаюсь провоцированием фолов в худшем виде этого явления»

Дени Авдия отреагировал на обвинения в «провоцировании фолов».

Лидер «Портленда» Дени Авдия во время подкаста прокомментировал свою манеру игры, подразумевающую частые подходы к линии штрафных.

«Слушайте, я делаю... Мне кажется, я не занимаюсь провоцированием фолов в худшем виде этого явления.

Я этого не делаю. Показ, прыжок в соперника и сразу после этого вышвыривание мяча. Это не очень круто. Мне кажется, я просто постоянно нацелен на проходы к кольцу», – произнес израильтянин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Old Man And The Three
Ну по факту он прав, у него почти нет бросков с целью просто заработать штрафные, всегда старается забить.
Много их не смотрел. Из просмотренного по нему увидел, что реально по-настоящему под кольцо прет. Как сегодня в 4 четверти, например. На ШГА и Дончича не похож в этом
Крутой парень. Дальнейших ему успехов. Играет за мешок картошки правда.. Ну, Притчард подтвердит мои слова)))
Ответ hodor 12
Крутой парень. Дальнейших ему успехов. Играет за мешок картошки правда.. Ну, Притчард подтвердит мои слова)))
Вообще, если бы не этот контракт, то он мог и не оказаться в Портленде) после этого сезона будет крупное переподписание, это к гадалке не ходи
Так держать! Вот только 62% с линии маловато будет (
