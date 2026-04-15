Дени Авдия: «Я не занимаюсь провоцированием фолов в худшем виде этого явления»

Дени Авдия отреагировал на обвинения в «провоцировании фолов».

Лидер «Портленда » Дени Авдия во время подкаста прокомментировал свою манеру игры, подразумевающую частые подходы к линии штрафных.

«Слушайте, я делаю... Мне кажется, я не занимаюсь провоцированием фолов в худшем виде этого явления.

Я этого не делаю. Показ, прыжок в соперника и сразу после этого вышвыривание мяча. Это не очень круто. Мне кажется, я просто постоянно нацелен на проходы к кольцу», – произнес израильтянин.