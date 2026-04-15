Дени Авдия: «Я не занимаюсь провоцированием фолов в худшем виде этого явления»
Дени Авдия отреагировал на обвинения в «провоцировании фолов».
Лидер «Портленда» Дени Авдия во время подкаста прокомментировал свою манеру игры, подразумевающую частые подходы к линии штрафных.
«Слушайте, я делаю... Мне кажется, я не занимаюсь провоцированием фолов в худшем виде этого явления.
Я этого не делаю. Показ, прыжок в соперника и сразу после этого вышвыривание мяча. Это не очень круто. Мне кажется, я просто постоянно нацелен на проходы к кольцу», – произнес израильтянин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Old Man And The Three
5 комментариев
Ну по факту он прав, у него почти нет бросков с целью просто заработать штрафные, всегда старается забить.
Много их не смотрел. Из просмотренного по нему увидел, что реально по-настоящему под кольцо прет. Как сегодня в 4 четверти, например. На ШГА и Дончича не похож в этом
Крутой парень. Дальнейших ему успехов. Играет за мешок картошки правда.. Ну, Притчард подтвердит мои слова)))
Вообще, если бы не этот контракт, то он мог и не оказаться в Портленде) после этого сезона будет крупное переподписание, это к гадалке не ходи
Так держать! Вот только 62% с линии маловато будет (
