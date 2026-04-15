Бронни Джеймс и Nike не смогли зарегистрировать товарный знак «b9» из-за схожести с Back9 Golf Apparel
Бронни Джеймс может лишиться фирменного знака в Nike.
Связанные с защитником «Лейкерс» Бронни Джеймсом продукты Nike выходят с логотипом «b9». Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале, но получила отказ.
Решение патентного бюро связано со сходством с уже официальной зарегистрированной в 2022 году (заявка от 2021) товарной маркой Back9 Golf Apparel «B9».
У Nike есть время, чтобы оспорить это решение и доказать принципиальную разницу маркетинговых концепций. Эксперты оценивают шансы в 50%.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
розовый фламинго дитя Леброна
Это, конечно, апогей обесценивания именных спортивных линеек.
Это, конечно, апогей обесценивания именных спортивных линеек.
... Скоро будет владельцем какой нибудь команды, пусть и не в баскетболе.
Смехота, ему лининг бы купить на деньги, выделенные отцом ))
внешне вообще лейблы не похожи, найки оспорят 100%
Б9 давно уже за Балтикой укоренилось. Пусть новое придумывает
