Фото
6

Бронни Джеймс и Nike не смогли зарегистрировать товарный знак «b9» из-за схожести с Back9 Golf Apparel

Бронни Джеймс может лишиться фирменного знака в Nike.

Связанные с защитником «Лейкерс» Бронни Джеймсом продукты Nike выходят с логотипом «b9». Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале, но получила отказ.

Решение патентного бюро связано со сходством с уже официальной зарегистрированной в 2022 году (заявка от 2021) товарной маркой Back9 Golf Apparel «B9».

У Nike есть время, чтобы оспорить это решение и доказать принципиальную разницу маркетинговых концепций. Эксперты оценивают шансы в 50%.

Кто станет чемпионом НБА?4013 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Баскетбол - фото
logoНБА
logoNike
logoЛейкерс
кроссовки
logoБронни Джеймс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
розовый фламинго дитя Леброна
Это, конечно, апогей обесценивания именных спортивных линеек.
Ответ pichot
Это, конечно, апогей обесценивания именных спортивных линеек.
... Скоро будет владельцем какой нибудь команды, пусть и не в баскетболе.
Смехота, ему лининг бы купить на деньги, выделенные отцом ))
внешне вообще лейблы не похожи, найки оспорят 100%
Б9 давно уже за Балтикой укоренилось. Пусть новое придумывает
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем