Бронни Джеймс и Nike не смогли зарегистрировать товарный знак «b9» из-за схожести с Back9 Golf Apparel

Бронни Джеймс может лишиться фирменного знака в Nike.

Связанные с защитником «Лейкерс» Бронни Джеймсом продукты Nike выходят с логотипом «b9». Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале, но получила отказ.

Решение патентного бюро связано со сходством с уже официальной зарегистрированной в 2022 году (заявка от 2021) товарной маркой Back9 Golf Apparel «B9».

У Nike есть время, чтобы оспорить это решение и доказать принципиальную разницу маркетинговых концепций. Эксперты оценивают шансы в 50%.