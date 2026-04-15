Кон Книппелл просидел на скамейке большую часть 4-й четверти и овертайм матча плей-ин

Кон Книппелл неудачно дебютировал в плей-ин.

Новичок «Хорнетс» Кон Книппелл набрал всего 6 очков, реализовав 2 из 12 с игры к середине четвертой четверти матча плей-ин с «Хит».

20-летний Книппелл был отправлен на скамейку запасных на последние 7:49 минут основного времени, а затем оставался там все 5 минут овертайма, в котором «Шарлотт» вырвал победу со счетом 127:126.

4-й номер драфта-2025 считается главным претендентом на приз лучшему новичку сезона.

Ну не пошло. Всё норм. Первый сезон. А тренер молодец что посадил, видно что результат важен.
Ничего, во втором матче раскидается
Второй сезон у него очень тяжёлым будет. Если стата и проценты сильно не просядут, то можно будет считать его звездой
Ответ Даши Жапов
Звездой уровня Притчарда, ага. Ему бы в стартовой пятёрке место Уайту не отдать для начала.
"4-й номер драфта-2025 считается главным претендентом на приз лучшему новичку сезона"
А вот это щас внезапно было
Для победы хватило Ламело... :-)
Материалы по теме
НБА. Плей-ин. 30+10 и победный бросок Болла принесли «Шарлотт» победу над «Майами» в овертайме, 41+7+12 Авдии помогли «Портленду» выйти в плей-офф после встречи с «Финиксом»
15 апреля, 06:34
«Не все идеально, но вы оставались сплоченными». Чарльз Ли порадовался победе в раздевалке «Шарлотт»
15 апреля, 06:05Видео
Эрик Споэльстра о травме Бэма Адебайо: «Ламело Болла должны были вышвырнуть с площадки, таким моментам не место в игре»
15 апреля, 05:17
Ламело Болл дернул Бэма Адебайо за ногу. Центровой «Хит» упал на спину и не смог доиграть матч плей-ин
15 апреля, 05:11Видео
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
3 минуты назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
15 минут назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
16 минут назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
39 минут назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
52 минуты назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
«Он был наставником, дядькой, папой». Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет
вчера, 16:24
Рекомендуем