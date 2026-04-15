Кон Книппелл просидел на скамейке большую часть 4-й четверти и овертайм матча плей-ин
Кон Книппелл неудачно дебютировал в плей-ин.
Новичок «Хорнетс» Кон Книппелл набрал всего 6 очков, реализовав 2 из 12 с игры к середине четвертой четверти матча плей-ин с «Хит».
20-летний Книппелл был отправлен на скамейку запасных на последние 7:49 минут основного времени, а затем оставался там все 5 минут овертайма, в котором «Шарлотт» вырвал победу со счетом 127:126.
4-й номер драфта-2025 считается главным претендентом на приз лучшему новичку сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
