Кон Книппелл просидел на скамейке большую часть 4-й четверти и овертайм матча плей-ин

Кон Книппелл неудачно дебютировал в плей-ин.

Новичок «Хорнетс» Кон Книппелл набрал всего 6 очков, реализовав 2 из 12 с игры к середине четвертой четверти матча плей-ин с «Хит».

20-летний Книппелл был отправлен на скамейку запасных на последние 7:49 минут основного времени, а затем оставался там все 5 минут овертайма, в котором «Шарлотт» вырвал победу со счетом 127:126.

4-й номер драфта-2025 считается главным претендентом на приз лучшему новичку сезона.