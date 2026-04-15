«Не все идеально, но вы оставались сплоченными». Чарльз Ли порадовался победе в раздевалке «Шарлотт»

Чарльз Ли был воодушевлен после победы над «Хит».

«Шарлотт » одержал первую победу в плей-ин в своей истории. Команда не играла в плей-офф уже 10 лет.

«Чертовски горжусь вами, парни. Не все было идеально, но вы оставались сплоченными. Временами казалось, что что-то отравит нашу раздевалку, но вы, парни, нашли себя. Сплотили ряды и преодолели кризис.

Мы еще поговорим о моментах в концовке, но должны прямо сейчас посмотреть это», – заключил главный тренер Чарльз Ли .

Специалист снова показал команде защиту в последней атаке «Майами» с блок-шотом Майлза Бриджеса и бурно порадовался игре своего коллектива.