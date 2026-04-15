«Не все идеально, но вы оставались сплоченными». Чарльз Ли порадовался победе в раздевалке «Шарлотт»
Чарльз Ли был воодушевлен после победы над «Хит».
«Шарлотт» одержал первую победу в плей-ин в своей истории. Команда не играла в плей-офф уже 10 лет.
«Чертовски горжусь вами, парни. Не все было идеально, но вы оставались сплоченными. Временами казалось, что что-то отравит нашу раздевалку, но вы, парни, нашли себя. Сплотили ряды и преодолели кризис.
Мы еще поговорим о моментах в концовке, но должны прямо сейчас посмотреть это», – заключил главный тренер Чарльз Ли.
Специалист снова показал команде защиту в последней атаке «Майами» с блок-шотом Майлза Бриджеса и бурно порадовался игре своего коллектива.
Кто станет чемпионом НБА?4012 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
И Ли круто распорядился тайм-аутами – при минус 3 кидать сразу треху с получения иначе бы Майами сфолил и больше не оставалось бы у него тайм-аутов. И при минус один в Овере нормальный такой коридор для Ламело организовали. Ли красава, не сдюжил Споэльстре.