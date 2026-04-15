«Орландо» «почти наверняка» отправит в отставку Мозли независимо от результата в сезоне (Фишер)

Тренер команды плей-офф НБА близок к увольнению.

«Орландо» «почти наверняка» уволит главного тренера Джамала Мозли .

Как сообщает обозреватель Джейк Фишер, отставка 47-летнего специалиста с высокой вероятностью состоится независимо от результата команды в решающей стадии сезона.

«Мэджик» в среду предстоит сыграть с «Сиксерс» за выход в плей-офф.

Возглавив «Орландо » в 2021 году, Мозли не выиграл ни одной серии плей-офф.