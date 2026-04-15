  • «Никакой новой информации на этой неделе». Официальных прогнозов по восстановлению Луки Дончича и Остина Ривза в ближайшее время не будет
3

Джей Джей Редик не смог порадовать фанатов «Лейкерс» по поводу здоровья звезд.

Защитники Лука Дончич (задняя поверхность бедра) и Остин Ривз (косая мышца) останутся вне состава в ближайшем будущем.

«Выбыли на неопределенный срок. У меня не будет новой информации на этой неделе», – поделился главный тренер Джей Джей Редик.

Лука Дончич прибудет в Лос-Анджелес в пятницу после лечения в Испании.

Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Отсутствие Луки и Ривза – это слишком для Леброна. «Лейкерс» вылетят в пяти. Возможно, их вынесут всухую»
14 апреля, 08:44
Дончич в ближайшие дни прибудет в Лос-Анджелес для повторного обследования, Ривз вернется в строй не ранее первой недели мая
13 апреля, 17:58
«Вы выставляете четырех белых парней». Кеньон Мартин считает, что «Лейкерс» вылетели бы в первом раунде даже с Лукой Дончичем и Остином Ривзом в составе
12 апреля, 10:09
