«Никакой новой информации на этой неделе». Официальных прогнозов по восстановлению Луки Дончича и Остина Ривза в ближайшее время не будет

Джей Джей Редик не смог порадовать фанатов «Лейкерс» по поводу здоровья звезд.

Защитники Лука Дончич (задняя поверхность бедра) и Остин Ривз (косая мышца) останутся вне состава в ближайшем будущем.

«Выбыли на неопределенный срок. У меня не будет новой информации на этой неделе», – поделился главный тренер Джей Джей Редик .

Лука Дончич прибудет в Лос-Анджелес в пятницу после лечения в Испании.