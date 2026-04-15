«Портленд» сыграет с «Сан-Антонио» в первом раунде плей-офф
Во вторник определился участник плей-офф НБА.
«Блэйзерс» оформили путевку в плей-офф благодаря победе в матче плей-ин над «Санз» (114:110).
«Портленд» (7-й посев) сыграет с «Сан-Антонио» (2-й) в первом раунде плей-офф, первый матч – 20 апреля. У техасцев будет преимущество площадки.
В регулярном чемпионате сезонная серия завершилась со счетом 2-1 в пользу «Сперс».
«Финикс» встретится с победителем в паре «Клипперс» – «Уорриорз» в борьбе за последнюю путевку в плей-офф от Запада.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
С Финиксом для Сан-Антонио было бы намного тяжелее.