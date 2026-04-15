«Портленд» сыграет с «Сан-Антонио» в первом раунде плей-офф

Во вторник определился участник плей-офф НБА.

«Блэйзерс» оформили путевку в плей-офф благодаря победе в матче плей-ин над «Санз» (114:110).

«Портленд» (7-й посев) сыграет с «Сан-Антонио» (2-й) в первом раунде плей-офф, первый матч – 20 апреля. У техасцев будет преимущество площадки.

В регулярном чемпионате сезонная серия завершилась со счетом 2-1 в пользу «Сперс».

«Финикс» встретится с победителем в паре «Клипперс» – «Уорриорз» в борьбе за последнюю путевку в плей-офф от Запада.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Еще 2 недели назад Сперс об этом могли было только мечтать - слишком непокобелимы были Финикс и Клипперс. А тут на тебе - самый луший вариант для первого похода в плэй-офф для всего молодняка Сан-Антонио.
Ответ starina1
По последнему графику эффективности Портленд топ-5 команда весны, а по защите вообще лучшая. Подряд два раза не оставили шансов Каваю, и заслуженно вышли в плейофф. Никому не будет просто против этих Блайзерз. Не удивлюсь равной серии с Спёрс.

https://www.sports.ru/basketball/1117124276-basketbol-vo-floride-v-polnom-upadke-kirk-goldsberri-obnovil-grafik-ef.html
Ответ Air Rodman
у Портленда кроме того наконец-то лазарет пустой. Сегодня, например, со скамейки выходили Грант, Шарп, Тайбул и Повелитель Времени - вполне состав старта для команды ПИ
Как будто хороший вариант для Сан-Антонио. Портленд полезет под кольцо, где их благополучно зачехлит Витя с Корнетом. Уверенности в дальних бросках и бросках с дистанции Портленда нет совсем.
С Финиксом для Сан-Антонио было бы намного тяжелее.
Ответ Makcshib
Опять же Портленд далеко не подарок как расписал, там есть опытные парни по типу Холидея, Гранта и тот Авдея уже не первый год в Лиге, Лорд тоже еще в Бостоне феерил в плей-офф под кольцом в свое время, поэтому легко не будет, а Финикс очень подвижная банда, но без обороны в краске, и сдерживать Вембу будет очень тяжело, но именно Финикс с этим согласен могли Сперс под кожу залезть, и дальнобойщики хорошие у них, но все же я удивлен как Санс почти 10 очков преимущества отдали..
Привет Тиаго Сплиттеру!
Спасибо Портленду за пик первого раунда на грядущем драфте :)
Надеюсь Портленд затянят в 6-7 игру. Чтобы сбили спесь с игроков и фанов Сас
Ответ kiper88
Я надеюсь Блейзерс закроют серию в 6, так чтоб без валидола.))))))
