41+7+12 от Дени Авдии в игре с «Финиксом» позволили «Портленду» впервые с 2021 года выйти в плей-офф

Дени Авдия вывел «Блэйзерс» в плей-офф.

В первом матче плей-ин на Западе «Портленд» обыграл «Финикс» в гостях – 114:110. «Блэйзерс» сыграют в плей-офф впервые с 2021 года, команда встретится со «Сперс».

Главным действующим лицом матча стал форвард Дени Авдия. На его счету 41 очко, 7 подборов, 12 передач на 5 потерь и 2 блок-шота.

Авдия реализовал 15 из 22 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 8 из 13 с линии.

Защитник Дрю Холидэй добавил 21 очко (7 из 18 с игры, 4 из 11 из-за дуги), 4 подбора и 4 передачи при 4 потерях.

Со стороны «Санз» защитник Джейлен Грин набрал 35 очков (14 из 29 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 5 из 6 с линии) и 5 подборов при 5 потерях.

У защитника Девина Букера 22 очка при 7 точных из 17 попыток с игры, 0 из 2 из-за дуги и 8 из 13 с линии.

Кто станет чемпионом НБА?3868 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
4 комментария
Авдия монстр конечно.
Что за монстр у Портленда
Вот это он выдал
Портленд заслужили быть в ПО, крепкая команда с характером.
