Эрик Споэльстра о травме Бэма Адебайо: «Ламело Болла должны были вышвырнуть с площадки, таким моментам не место в игре»

Эрик Споэльстра недоволен работой судей в матче плей-ин.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо получил травму спины во второй четверти, защитник «Шарлотт» Ламело Болл зацепил ногу соперника рукой, лежа на паркете. Адебайо отыграл всего 11 минут в матче на вылет, его команда уступила в овертайме – 126:127.

«Ничего милого в этом эпизоде. Ничего смешного. Это опасная игра. Наш лучший игрок выбыл.

Я не пытаюсь найти оправдания. «Хорнетс» отлично сыграли, реализовали свои возможности в концовке. У нас были свои шансы на победу.

Но очень жаль. Болла должны были наказать за это. Такого не должно происходить в игре, подножки, прочая ерунда. Это должны были заметить. Его должны были вышвырнуть с площадки. Таким моментам не место в игре», – заявил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

«Мне жаль, что это произошло. Получил удар по голове и не совсем соображал, что происходит. Узнаю, что с ним, в порядке ли он», – извинился Болл после игры.

Никаких оправданий в пользу Болла тут, но. Скорее всего, он реально сделал неспециально это. У него так часто: сначала сделал, потом подумал. И это его проблема. Дисквал будет справедливым решением. Бэму здоровья.
Ответ Air Hornet
Да тоже так думаю , чтобы в моменте специально опорную ногу дернуть – надо успеть сообразить.

Скорее всего стандартная фигня- хотел как многие делают придержать слегка за ногу во время контратаки. Но дисквал должен быть однозначно
Эх, ни Хаслема, ни Джонсона - за такое вообще надо ломать натурально. Когда случайно нанес травму - обидно, но бывает, часть игры. Когда грубо сыграл и случайно в следствие этого нанес травму - за такое должны наказывать судьи соответственно грубости эпизода (сам факт получения травмы влиять не должен, конечно). Но когда вот так вот намеренно наносят травму, за такое лига должна давать дисквал, а соперники сломать пару ребер.
Комментарий удален модератором
Ответ ПаркПобеды
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что значит не специально? Болл отчетливо видел Бэма, он прям смотрел не него, выраженное движение рукой. Болл может не хотел его травмировать, и если бы у него было время подумать, может быть он бы Бэма и не сбивал. Но в моменте он именно что СПЕЦИАЛЬНО сделал то что сделал.
