Эрик Споэльстра о травме Бэма Адебайо: «Ламело Болла должны были вышвырнуть с площадки, таким моментам не место в игре»

Эрик Споэльстра недоволен работой судей в матче плей-ин.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо получил травму спины во второй четверти, защитник «Шарлотт » Ламело Болл зацепил ногу соперника рукой, лежа на паркете . Адебайо отыграл всего 11 минут в матче на вылет, его команда уступила в овертайме – 126:127.

«Ничего милого в этом эпизоде. Ничего смешного. Это опасная игра. Наш лучший игрок выбыл.

Я не пытаюсь найти оправдания. «Хорнетс» отлично сыграли, реализовали свои возможности в концовке. У нас были свои шансы на победу.

Но очень жаль. Болла должны были наказать за это. Такого не должно происходить в игре, подножки, прочая ерунда. Это должны были заметить. Его должны были вышвырнуть с площадки. Таким моментам не место в игре», – заявил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра .

«Мне жаль, что это произошло. Получил удар по голове и не совсем соображал, что происходит. Узнаю, что с ним, в порядке ли он», – извинился Болл после игры.