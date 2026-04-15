Ламело Болл дернул Бэма Адебайо за ногу. Центровой «Хит» упал на спину и не смог доиграть матч плей-ин
Бэм Адебайо травмировался после спорного контакта с Ламело Боллом.
Звездный разыгрывающий «Шарлотт» дернул центрового «Майами» Бэма Адебайо за ногу, лежа на паркете, в результате чего лидер флоридцев упал и повредил спину.
Эпизод произошел во второй четверти матча плей-ин в Шарлотт.
Адебайо пропустил остаток игры, в которой «Хорнетс» одержали победу в овертайме со счетом 127:126, завершив сезон для «Хит».
Болл не был удален и в итоге стал автором победного попадания, оформив при этом дабл-дабл. Он дважды извинился за эпизод после игры. Адебайо успел набрать 6 очков и 3 подбора.
Кто станет чемпионом НБА?3890 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В крысу, уже не в игровом эпизоде, просто травмировал основного игрока соперника. Тут дисквалифицировать минимум на матч за такое.
Свинья, акцентированное движение, чтоб сбить. Еще и смотрит лежит
понятно, что на эмоциях и не думал скорее всего, что делает, но очень некрасивый поступок
это уже хулиганством попахивает
Ну за это ему прилетит карма потом
В печь его и судей
Некрасиво. Болл - игрок не грязный. Наверняка не успел просто остановить инстинкт помешать любой ценой. Но результат есть результат - травмировал соперника, да еще и ключевого игрока. Вспоминать ему будут это потом.
Красная карточка сыну Лавара😡
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем