Ламело Болл дернул Бэма Адебайо за ногу. Центровой «Хит» упал на спину и не смог доиграть матч плей-ин

Бэм Адебайо травмировался после спорного контакта с Ламело Боллом.

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» дернул центрового «Майами » Бэма Адебайо за ногу, лежа на паркете, в результате чего лидер флоридцев упал и повредил спину.

Эпизод произошел во второй четверти матча плей-ин в Шарлотт .

Адебайо пропустил остаток игры, в которой «Хорнетс» одержали победу в овертайме со счетом 127:126, завершив сезон для «Хит».

Болл не был удален и в итоге стал автором победного попадания , оформив при этом дабл-дабл. Он дважды извинился за эпизод после игры. Адебайо успел набрать 6 очков и 3 подбора.