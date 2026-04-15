  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ламело Болл дернул Бэма Адебайо за ногу. Центровой «Хит» упал на спину и не смог доиграть матч плей-ин
Видео
10

Бэм Адебайо травмировался после спорного контакта с Ламело Боллом.

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» дернул центрового «Майами» Бэма Адебайо за ногу, лежа на паркете, в результате чего лидер флоридцев упал и повредил спину.

Эпизод произошел во второй четверти матча плей-ин в Шарлотт.

Адебайо пропустил остаток игры, в которой «Хорнетс» одержали победу в овертайме со счетом 127:126, завершив сезон для «Хит».

Болл не был удален и в итоге стал автором победного попадания, оформив при этом дабл-дабл. Он дважды извинился за эпизод после игры. Адебайо успел набрать 6 очков и 3 подбора.

Кто станет чемпионом НБА?3890 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoШарлотт
logoЛамело Болл
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoНБА плей-ин
logoМайами
logoБаскетбол - видео
судьи
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В крысу, уже не в игровом эпизоде, просто травмировал основного игрока соперника. Тут дисквалифицировать минимум на матч за такое.
Свинья, акцентированное движение, чтоб сбить. Еще и смотрит лежит
понятно, что на эмоциях и не думал скорее всего, что делает, но очень некрасивый поступок
это уже хулиганством попахивает
Ну за это ему прилетит карма потом
Некрасиво. Болл - игрок не грязный. Наверняка не успел просто остановить инстинкт помешать любой ценой. Но результат есть результат - травмировал соперника, да еще и ключевого игрока. Вспоминать ему будут это потом.
Красная карточка сыну Лавара😡
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
