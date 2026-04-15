«Естественно набранный ход». «Хорнетс» не собираются предпринимать рискованные шаги в построении команды

«Шарлотт» нацелился на естественный рост.

«Шарлотт » может попасть в плей-офф впервые с сезона-2015/16. Команда одержала победу в 1-м матче плей-ин.

«Поговорил с генменеджером Джеффом Питерсоном. Он сказал, что это естественно набранный ход. У них куча активов на драфте. 7 пиков первого раунда в следующие 7 лет. 14 выборов во втором раунде. Финансовая гибкость. Они не делали никаких крупных обменов.

Питерсон заявил, что они продолжат действовать правильным образом, не будут пытаться срезать путь. Он отметил основную роль Чарльза Ли в построении командной культуры и готовность игроков принять его наставления. К первому января они шли 11-22. С тех пор 33-16. Шестой лучший результат на этом отрезке. Первые в нападении, 5-е в защите. И важнее всего, что Ламело Болл отыграл все 49 матчей за этот период», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания .