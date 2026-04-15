13

Брюс Браун не соответствует правилу 65 матчей, несмотря на выход в 82 встречах регулярки

Абсурдность правила 65 матчей НБА наиболее проявилась в ситуации Брюса Брауна.

Легкий форвард «Наггетс» Брюс Браун не соответствует правилу НБА 65 матчей для претендентов на индивидуальные награды, несмотря на участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Для соблюдения правила необходимо отыграть 20 и более минут в 63 из требуемых 65 матчей. Ролевик «Наггетс» получал по 20 и более минут только в 62 играх, что лишает его теоретических шансов на призы по итогам сезона.

В одном из матчей Браун не дотянул до 20-минутного лимита всего шесть секунд. Его среднее игровое время – 24 минуты 21 секунда (7,9 очка, 3,9 подбора и 2,1 передачи за игру).

Кто станет чемпионом НБА?4009 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoБрюс Браун
logoНБА
logoДенвер
logoАдам Сильвер
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж, действительно бред, но считаю Баркли правильно сказал недавно на ESPN - "Если бы вы не отсиживались на месте, потягивая маргариту, это правило про 65 игр вообще бы не появилось."
Ответ Dmitry Singular
Другими словами, если бы не грозили южному централу?
Цитируя классиков из другого спорта.
(с) Ну и? А дальше че?

Если выполнил бы, он на что-то реально претендовал бы?
Даже будь на его месте Йокич - это правила. Кому-то 2 очков не хватает до победы в серии плей-офф, кому-то 6 секунд до выполнения необходимых условий номинации на награды.
Ответ mephist13
Правила тоже бывают дурацкими, абсурдными и мешающими. И тогда их меняют.
Теперь не получит МВП (((
А как насчет братьев Антетокумпо или Бронни Джеймса??? Они все условия выполнили?
Особо он ничего не потерял)
Правило прекрасно. Как прекрасно всё связанноес ним и проихошедшее в этом сезоне.
Теперь с сезона следующего, если лига не даст заднюю, оно действительно начнёт работать.
Потому что каждый игрок, на что-то преиендующий (т.е. претендующий на следующий контракт пожирнее), каждый раз слыша про отдых и распределение нагрузки будет держать в уме какую-нибудь возможную травму/внезапную брлячку/непредвиденную жизненную ситуацию, которая вкупе с этим вот отдыхом может лишить его приличной суммф денег.
Можешь-играй.
А ему это для чего актуально? За какие-то награды борется?
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Он борется за все награды, какие только есть. Но не выигрывает их просто.
В чём абсурдность правила. Чел ролевик, играющий по 20 минут, какие награды ему?))
Эта мысль и на спортсе встречалась, и я сам об этом думал. Правило было б неплохим, если бы от баскетболистов требовалось бы выполнить условие не по количеству матчей, а по количеству минут за сезон. Считаю адекватным порог в 50% от максимально возможного количества минут в сезоне (без учета овертаймов). Получается: 82*48/2=1968 минут. При 65 матчах в сезоне получается в среднем 30,3 минуты за матч. При, например, 55 - 35,8 минут, что вполне выполнимо для первых звезд команд, пропустивших много и желающих претендовать на награды. Этот порог в 1968 минут, будь я Сильвером, я бы установил для претендентов на MVP, DPOY, и первую сборную. Для всех остальных наград и сборных - на 10% меньше, для лучшего 6-го - на 20 процентов меньше.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ШГА – король, «Бостон» удивил, а Сильвер не справился. Кто победил, а кто проиграл в этом сезоне НБА
16 апреля, 12:40
Крис Финч о противостоянии с «Денвером»: «Нам комфортно играть против этой команды»
13 апреля, 13:54
Регулярка НБА: ожидания и реальность. Многие прогнозы сбылись, впереди интриги за титул и индивидуальные награды
13 апреля, 13:00
«Хьюстон» уверенно пройдет «Лейкерс», «Кливленд» выбьет «Торонто»: ожидания букмекеров от 1/8 финала плей-офф НБА
13 апреля, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
2 минуты назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
14 минут назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
15 минут назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
38 минут назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
51 минуту назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
«Он был наставником, дядькой, папой». Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет
вчера, 16:24
Рекомендуем