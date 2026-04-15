Брюс Браун не соответствует правилу 65 матчей, несмотря на выход в 82 встречах регулярки

Абсурдность правила 65 матчей НБА наиболее проявилась в ситуации Брюса Брауна.

Легкий форвард «Наггетс» Брюс Браун не соответствует правилу НБА 65 матчей для претендентов на индивидуальные награды, несмотря на участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Для соблюдения правила необходимо отыграть 20 и более минут в 63 из требуемых 65 матчей. Ролевик «Наггетс» получал по 20 и более минут только в 62 играх, что лишает его теоретических шансов на призы по итогам сезона.

В одном из матчей Браун не дотянул до 20-минутного лимита всего шесть секунд. Его среднее игровое время – 24 минуты 21 секунда (7,9 очка, 3,9 подбора и 2,1 передачи за игру).