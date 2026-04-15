Брюс Браун не соответствует правилу 65 матчей, несмотря на выход в 82 встречах регулярки
Абсурдность правила 65 матчей НБА наиболее проявилась в ситуации Брюса Брауна.
Легкий форвард «Наггетс» Брюс Браун не соответствует правилу НБА 65 матчей для претендентов на индивидуальные награды, несмотря на участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата в этом сезоне.
Для соблюдения правила необходимо отыграть 20 и более минут в 63 из требуемых 65 матчей. Ролевик «Наггетс» получал по 20 и более минут только в 62 играх, что лишает его теоретических шансов на призы по итогам сезона.
В одном из матчей Браун не дотянул до 20-минутного лимита всего шесть секунд. Его среднее игровое время – 24 минуты 21 секунда (7,9 очка, 3,9 подбора и 2,1 передачи за игру).
Кто станет чемпионом НБА?4009 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
(с) Ну и? А дальше че?
Если выполнил бы, он на что-то реально претендовал бы?
Даже будь на его месте Йокич - это правила. Кому-то 2 очков не хватает до победы в серии плей-офф, кому-то 6 секунд до выполнения необходимых условий номинации на награды.
Теперь с сезона следующего, если лига не даст заднюю, оно действительно начнёт работать.
Потому что каждый игрок, на что-то преиендующий (т.е. претендующий на следующий контракт пожирнее), каждый раз слыша про отдых и распределение нагрузки будет держать в уме какую-нибудь возможную травму/внезапную брлячку/непредвиденную жизненную ситуацию, которая вкупе с этим вот отдыхом может лишить его приличной суммф денег.
Можешь-играй.