Трехочковый Коби Уайта с разворота с сопротивлением перевел матч «Хорнетс» с «Хит» в овертайм

Сложный бросок Коби Уайта спас плей-ин «Шарлотт».

Защитник Коби Уайт, присоединившийся к «Хорнетс» по ходу сезона, спас команду в первом матче плей-ин. «Шарлотт » уступал «Майами » на 3 очка за 10 секунд до конца основного времени, когда Уайт реализовал с получения сложный трехочковый, с разворота и с сопротивлением.

Уайт стал самым точным снайпером команды в этом матче, забросив 5 «трешек» с 8 попыток. Форварды Майлз Бриджес и Брэндон Миллер реализовали по 5 из 10 дальних бросков. У пары основных снайперов – Ламело Болла (2 из 16) и Кона Книппела (0 из 6) – мяч не шел в кольцо из-за дуги.

Всего на счету Уайта 19 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки.