Трехочковый Коби Уайта с разворота с сопротивлением перевел матч «Хорнетс» с «Хит» в овертайм

Сложный бросок Коби Уайта спас плей-ин «Шарлотт».

Защитник Коби Уайт, присоединившийся к «Хорнетс» по ходу сезона, спас команду в первом матче плей-ин. «Шарлотт» уступал «Майами» на 3 очка за 10 секунд до конца основного времени, когда Уайт реализовал с получения сложный трехочковый, с разворота и с сопротивлением.

Уайт стал самым точным снайпером команды в этом матче, забросив 5 «трешек» с 8 попыток. Форварды Майлз Бриджес и Брэндон Миллер реализовали по 5 из 10 дальних бросков. У пары основных снайперов – Ламело Болла (2 из 16) и Кона Книппела (0 из 6) – мяч не шел в кольцо из-за дуги.

Всего на счету Уайта 19 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки.

9 комментариев
Хочется, чтобы все чикагские ребята, которых отдали зимой за банку корнишонов, пошумели в этом ПО
Ответ banderos
Хочется, чтобы все чикагские ребята, которых отдали зимой за банку корнишонов, пошумели в этом ПО
Ну и Айви тоже пошумел на проповеди)
Ответ banderos
Хочется, чтобы все чикагские ребята, которых отдали зимой за банку корнишонов, пошумели в этом ПО
... За банку Карнишованосов.
Болл кидал на победу после 1/15? Мужик)
Ответ Алина Березовская_1116605359
Болл кидал на победу после 1/15? Мужик)
Это по трехочковым статистика. Так у него 12 из 31.
Ответ noke
Это по трехочковым статистика. Так у него 12 из 31.
Спасибо, не знаю, чего тебя заминусили
Шикарное попадание
28+9 и блок-шот на последней секунде Майлза Бриджеса помогли «Хорнетс» обыграть «Хит»
15 апреля, 04:28Видео
Ламело Болл оформил дабл-дабл (30+10) и набрал победные 2 очка в игре против «Майами» с овертаймом
15 апреля, 04:15Видео
10 главных сюжетов сезона НБА
14 апреля, 20:15
Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»
2 минуты назад
Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
14 минут назад
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
15 минут назад
Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
38 минут назад
Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
51 минуту назад
Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых
сегодня, 06:26Видео
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
сегодня, 06:18Фото
Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
сегодня, 06:11
Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»
сегодня, 06:05
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
сегодня, 06:00
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Бурк», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Ле-Ману» и другие результаты
вчера, 20:59
ACB. «Ховентуд» обыграл «Басконию», «Бильбао» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Реджо-Эмилии», «Тревизо» победил «Удине»
вчера, 20:07
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Меркезефенди», «Мерсин» уступил «Бурсаспору»
вчера, 19:05
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил ПАОКу, «Миконос» победил «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:02
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Борац Чачак»
вчера, 19:00
22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
вчера, 18:59
«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» разгромно уступила «Надежде»
вчера, 17:20
«Он был наставником, дядькой, папой». Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет
вчера, 16:24
