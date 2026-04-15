Трехочковый Коби Уайта с разворота с сопротивлением перевел матч «Хорнетс» с «Хит» в овертайм
Сложный бросок Коби Уайта спас плей-ин «Шарлотт».
Защитник Коби Уайт, присоединившийся к «Хорнетс» по ходу сезона, спас команду в первом матче плей-ин. «Шарлотт» уступал «Майами» на 3 очка за 10 секунд до конца основного времени, когда Уайт реализовал с получения сложный трехочковый, с разворота и с сопротивлением.
Уайт стал самым точным снайпером команды в этом матче, забросив 5 «трешек» с 8 попыток. Форварды Майлз Бриджес и Брэндон Миллер реализовали по 5 из 10 дальних бросков. У пары основных снайперов – Ламело Болла (2 из 16) и Кона Книппела (0 из 6) – мяч не шел в кольцо из-за дуги.
Всего на счету Уайта 19 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 26 минут со скамейки.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
9 комментариев
Хочется, чтобы все чикагские ребята, которых отдали зимой за банку корнишонов, пошумели в этом ПО
Ну и Айви тоже пошумел на проповеди)
... За банку Карнишованосов.
Болл кидал на победу после 1/15? Мужик)
Это по трехочковым статистика. Так у него 12 из 31.
Спасибо, не знаю, чего тебя заминусили
Шикарное попадание
