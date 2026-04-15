  Джейсон Уильямс не считает Вембаньяму MVP: «Сперс» могли бы добиваться этих результатов и с Корнетом»
9

Джейсон Уильямс не считает Вембаньяму MVP: «Сперс» могли бы добиваться этих результатов и с Корнетом»

Легенда НБА критически отозвался о Вембаньяме.

Прославленный игрок НБА Джейсон Уильямс признался, что не видит Виктора Вембаньяму из «Сан-Антонио» в качестве кандидата на приз MVP.

«Мне не нравится список претендентов, в котором есть Вембаньяма. Почему? «Сперс» могли бы добиваться всех этих результатов и с Люком Корнетом в составе, просто поменяйте их местами.

Джейлен Браун заслуживает, Шэй заслуживает, но не получит, Лука заслуживает», – пояснил «Белый шоколад».

Кто станет чемпионом НБА?4009 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoНБА
logoЛюк Корнет
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
Джейсон Уильямс
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Степан Филиппов_1116207997
Не, это бред
Если в команде каждый близок к 10 очкам в среднем, это не такой уж и бред
Ответ Ceasus
Если в команде каждый близок к 10 очкам в среднем, это не такой уж и бред
Здесь условно то, какое значение оказывает что в атаке, что в защите Вемба. Если в атаке там помимо него есть кому еще набирать, то про защиту вообще такое не скажешь от слова совсем. Касл и Вема - вот и практически вся защита. А без Вембы они были бы просто в середине барахтались, да и все.
Корнет будет так же играть а обороне?)
И по 3,1 блокшота в среднем Корнетт раздавать будет? Заберите у БелШока траву
62 победы бы сделали без Вембы ? Так, этому товарищу больше не наливать.
