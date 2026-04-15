Джейсон Уильямс не считает Вембаньяму MVP: «Сперс» могли бы добиваться этих результатов и с Корнетом»

Легенда НБА критически отозвался о Вембаньяме.

Прославленный игрок НБА Джейсон Уильямс признался, что не видит Виктора Вембаньяму из «Сан-Антонио » в качестве кандидата на приз MVP.

«Мне не нравится список претендентов, в котором есть Вембаньяма. Почему? «Сперс» могли бы добиваться всех этих результатов и с Люком Корнетом в составе, просто поменяйте их местами.

Джейлен Браун заслуживает, Шэй заслуживает, но не получит, Лука заслуживает», – пояснил «Белый шоколад».