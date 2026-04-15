28+9 и блок-шот на последней секунде Майлза Бриджеса помогли «Хорнетс» обыграть «Хит»
Майлз Бриджес помог своей команде пройти «Майами».
«Хорнетс» выбили «Хит» из плей-ин в овертайме – 127:126.
Форвард Майлз Бриджес провел 43 минуты на площадке (самый большой показатель в команде), набрав 28 очков, 9 подборов, 1 перехват и 3 блок-шота. Бриджес реализовал 10 из 18 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии.
В концовке овертайма при минимальном преимуществе Бриджес накрыл бросок Дэвиона Митчелла на победу.
Кто станет чемпионом НБА?3887 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
