Ламело Болл оформил дабл-дабл (30+10) и набрал победные 2 очка в игре против «Майами» с овертаймом

Ламело Болл оставил «Хорнетс» в борьбе за плей-офф.

«Шарлотт » выбил «Майами » из плей-ин, одержав победу на своей площадке в овертайме (127:126).

Ключевую роль сыграл разыгрывающий Ламело Болл . Защитник оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, 10 передач, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот при 12 точных из 31 броска с игры, 2 из 16 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Болл забросил решающий лэй-ап за 5 секунд до конца овертайма, обеспечив своей команде победу с минимальным преимуществом.

«Хорнетс» встретятся с проигравшим из пары «Орландо» – «Филадельфия» в следующем матче плей-ин.