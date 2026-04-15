Ламело Болл оформил дабл-дабл (30+10) и набрал победные 2 очка в игре против «Майами» с овертаймом
Ламело Болл оставил «Хорнетс» в борьбе за плей-офф.
«Шарлотт» выбил «Майами» из плей-ин, одержав победу на своей площадке в овертайме (127:126).
Ключевую роль сыграл разыгрывающий Ламело Болл. Защитник оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, 10 передач, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот при 12 точных из 31 броска с игры, 2 из 16 из-за дуги и 4 из 4 с линии.
Болл забросил решающий лэй-ап за 5 секунд до конца овертайма, обеспечив своей команде победу с минимальным преимуществом.
«Хорнетс» встретятся с проигравшим из пары «Орландо» – «Филадельфия» в следующем матче плей-ин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
7 комментариев
Шарлотт должны быть в плей-офф в этом году