Ламело Болл оформил дабл-дабл (30+10) и набрал победные 2 очка в игре против «Майами» с овертаймом

Ламело Болл оставил «Хорнетс» в борьбе за плей-офф.

«Шарлотт» выбил «Майами» из плей-ин, одержав победу на своей площадке в овертайме (127:126).

Ключевую роль сыграл разыгрывающий Ламело Болл. Защитник оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, 10 передач, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот при 12 точных из 31 броска с игры, 2 из 16 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Болл забросил решающий лэй-ап за 5 секунд до конца овертайма, обеспечив своей команде победу с минимальным преимуществом.

«Хорнетс» встретятся с проигравшим из пары «Орландо» – «Филадельфия» в следующем матче плей-ин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Хорош

Шарлотт должны быть в плей-офф в этом году
Хорош, но 2 из 16 трехи смущает конечно
Ответ quaterbackathome
Хорош, но 2 из 16 трехи смущает конечно
Сейчас уже главное результат. Главное, победа, а там уже не важно - 2 из 16 или 2 из 50
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Сейчас уже главное результат. Главное, победа, а там уже не важно - 2 из 16 или 2 из 50
В общем и целом да, соглашусь. Теперь с Коном закрыться в зале и бросать трехи до следующего матча)
когда + 5 сделал, это не пробежка?
Ответ Николаич
когда + 5 сделал, это не пробежка?
Нет такого слова в нынешней НБА
28 минут назадВидео
36 минут назадФото
сегодня, 05:43Видео
