Ник Райт: «Леброн все равно лучше Дюрэнта. Не было ни одного дня, когда Кевин был сильнее»

Ник Райт: Леброн лучше Дюрэнта. Не было ни одного дня, когда Кевин был сильнее.

Известный баскетбольный аналитик Ник Райт в преддверии серии первого раунда плей-офф между «Лейкерс » и «Хьюстона » сделал резонансное заявление, сравнив Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта .

«Лейкерс» играют с «Рокетс», и я думаю, что Леброн все равно лучше, чем Кевин Дюрэнт. Не думаю, что в истории человечества был хоть один день, когда Дюэант был лучше Леброна Джеймса », – заявил Райт.

Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – единственные игроки, которые провели друг против друга более 10 матчей в плей-офф, набирая 30+ очков каждый