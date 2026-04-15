14

Ник Райт: «Леброн все равно лучше Дюрэнта. Не было ни одного дня, когда Кевин был сильнее»

Известный баскетбольный аналитик Ник Райт в преддверии серии первого раунда плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстона» сделал резонансное заявление, сравнив Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта.

«Лейкерс» играют с «Рокетс», и я думаю, что Леброн все равно лучше, чем Кевин Дюрэнт. Не думаю, что в истории человечества был хоть один день, когда Дюэант был лучше Леброна Джеймса», – заявил Райт.

Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – единственные игроки, которые провели друг против друга более 10 матчей в плей-офф, набирая 30+ очков каждый

Кто станет чемпионом НБА?4005 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoЛейкерс
Ник Райт
logoЛеброн Джеймс
logoХьюстон
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да вроде никто иначе никогда и не думал. И предстоящая серия этого при любом итоге не изменит.
В целом: Леброн сильнее.
На обеих сторонах площадки. Да и вообще по силе.
А как атакующая единица: Кеша круче.
Бросок в клатче 7й игры финала я доверил бы ему.
Отлично, двух игроков сравнили.. Пробежимся далее по здоровым игрокам обеих команд?
После этого заявления на одного баскетбольного аналитика стало меньше.
Как минимум, Кеша просто изнасиловал Леброна в двух финалах подряд. А вишенкой на торте было то, что важнейшие очки были заброшены Брону прямо в лицо.
Ответ meowzzz
Какое-то очень сильное заявление, учитывая 4х аллстаров за спиной. Что-то в стиле Гарнета "Мы не боялись Леброна, нас пятерых он не одолеет".
2017 Дюрант
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.556 .474 .927 39.8 35.2 8.2 5.4 1.0 1.6
2017 Леброн
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.564 .387 .649 42.4 33.6 12.0 10.0 1.4 1.0
2018 Дюрант
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.526 .409 .963 41.3 28.8 10.8 7.5 0.8 2.3
2018 Леброн
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.527 .333 .842 44.8 34.0 8.5 10.0 1.3 1.0
Ответ meowzzz
Страшно даже представить, что там тогда, как максимум было в твоём представлении
сильнее не сильнее, точно более разносторонний
Один аналитик утверждает, что Леброну надо обыграть Дюранта, чтобы что-то доказать, другой утверждает, что Леброну ничего доказывать не надо, он и так по баскетбольному лучше Дюранта. Ох уже эти аналитики.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
