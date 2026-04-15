Ник Райт: «Леброн все равно лучше Дюрэнта. Не было ни одного дня, когда Кевин был сильнее»
Известный баскетбольный аналитик Ник Райт в преддверии серии первого раунда плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстона» сделал резонансное заявление, сравнив Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта.
«Лейкерс» играют с «Рокетс», и я думаю, что Леброн все равно лучше, чем Кевин Дюрэнт. Не думаю, что в истории человечества был хоть один день, когда Дюэант был лучше Леброна Джеймса», – заявил Райт.
Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – единственные игроки, которые провели друг против друга более 10 матчей в плей-офф, набирая 30+ очков каждый
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
На обеих сторонах площадки. Да и вообще по силе.
А как атакующая единица: Кеша круче.
Бросок в клатче 7й игры финала я доверил бы ему.
2017 Дюрант
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.556 .474 .927 39.8 35.2 8.2 5.4 1.0 1.6
2017 Леброн
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.564 .387 .649 42.4 33.6 12.0 10.0 1.4 1.0
2018 Дюрант
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.526 .409 .963 41.3 28.8 10.8 7.5 0.8 2.3
2018 Леброн
FG% 3P% FT% MP PTS TRB AST STL BLK
.527 .333 .842 44.8 34.0 8.5 10.0 1.3 1.0