Дрэймонд Грин: «Не думаю, что в нападении есть кто‑то опаснее Карри – никого в истории баскетбола не опекали так плотно»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что в истории баскетбола не было игрока, которого защитники опекали бы так же плотно, как Стефена Карри.
«Я не думаю, что на атакующей стороне площадки есть кто‑то опаснее Стефа. Мы видели, как за ним следят на площадке иначе, чем за любым другим игроком НБА.
Соперники хватают его, удерживают, играют против него двойную или тройную опеку – никто другой не привлекает такого внимания, даже когда у него нет мяча.
Люди его боятся – и это при том, что у него нет мяча. Ни один другой игрок за всю историю НБА не заставлял оборону смещаться целиком, когда он проходит через краску, – и при этом у него нет мяча.
Не думаю, что в истории баскетбола мы увидим кого‑то, кого бы опекали так же плотно, как опекают Стефа. Вот какой уровень уважения он заслужил от тренеров и игроков соперников», – сказал Грин.
Но если брать то что происходит когда игрок получает мяч - это наверное Шак.
Если бы Карри опекали так как Шака когда тот получал мяч в трех секундной - он бы завершил карьеру в первый год.