Дрэймонд Грин: «Не думаю, что в нападении есть кто‑то опаснее Карри – никого в истории баскетбола не опекали так плотно»

Дрэймонд Грин: Никого в истории баскетбола не опекали так плотно, как Карри.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин заявил, что в истории баскетбола не было игрока, которого защитники опекали бы так же плотно, как Стефена Карри .

«Я не думаю, что на атакующей стороне площадки есть кто‑то опаснее Стефа. Мы видели, как за ним следят на площадке иначе, чем за любым другим игроком НБА .

Соперники хватают его, удерживают, играют против него двойную или тройную опеку – никто другой не привлекает такого внимания, даже когда у него нет мяча.

Люди его боятся – и это при том, что у него нет мяча. Ни один другой игрок за всю историю НБА не заставлял оборону смещаться целиком, когда он проходит через краску, – и при этом у него нет мяча.

Не думаю, что в истории баскетбола мы увидим кого‑то, кого бы опекали так же плотно, как опекают Стефа. Вот какой уровень уважения он заслужил от тренеров и игроков соперников», – сказал Грин.