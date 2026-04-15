  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин: «Не думаю, что в нападении есть кто‑то опаснее Карри – никого в истории баскетбола не опекали так плотно»
13

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что в истории баскетбола не было игрока, которого защитники опекали бы так же плотно, как Стефена Карри.

«Я не думаю, что на атакующей стороне площадки есть кто‑то опаснее Стефа. Мы видели, как за ним следят на площадке иначе, чем за любым другим игроком НБА.

Соперники хватают его, удерживают, играют против него двойную или тройную опеку – никто другой не привлекает такого внимания, даже когда у него нет мяча.

Люди его боятся – и это при том, что у него нет мяча. Ни один другой игрок за всю историю НБА не заставлял оборону смещаться целиком, когда он проходит через краску, – и при этом у него нет мяча.

Не думаю, что в истории баскетбола мы увидим кого‑то, кого бы опекали так же плотно, как опекают Стефа. Вот какой уровень уважения он заслужил от тренеров и игроков соперников», – сказал Грин.

Кто станет чемпионом НБА?4009 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoСтефен Карри
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может даже отчасти актуально и сейчас что его будут держать вдвоём чтобы не попадал свои лого трёхи
Джордана опекали не хуже, только по правилам 90х и он набирал почти все очки без трех
Ответ Airg666
Ну перестрелку трехами с Баркли я вот помню. Было круто
Лютейший бред
Карри плотно опекают, по всей площадке. Наверное действительно в плане того когда его начинают серьезно держать - плотнее всего в истории. Он держал защиту в напряжении дольше всего из 24 секунд.
Но если брать то что происходит когда игрок получает мяч - это наверное Шак.
Если бы Карри опекали так как Шака когда тот получал мяч в трех секундной - он бы завершил карьеру в первый год.
Ответ Stingray_
Но на Шаке фолы давали, а Стефу особо не свистят
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
