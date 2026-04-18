Йокич – самый дорогой и самый популярный игрок Фэнтези плей-офф НБА-2026
Игрок «Денвера» получил наивысшую оценку в стартующем турнире.
Центровой «Денвера» Никола Йокич – самый дорогой игрок в Фэнтези плей-офф НБА-26. Он стоит 3700, в день старта турнира он первый и по популярности, его берут в свои команды почти в два раза чаще, чем любогого другого игрока.
В 3400 оценены разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (четвертый по популярности) и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. 3200 стоит разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич.
Старт фэнтези-турнира по плей-офф НБА – 18 апреля в 21:30 мск.
Кто станет чемпионом НБА?5553 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виктор Синявский
Источник: Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе’‘»
