Фэнтези
0

Йокич – самый дорогой и самый популярный игрок Фэнтези плей-офф НБА-2026

Игрок «Денвера» получил наивысшую оценку в стартующем турнире.

Центровой «Денвера» Никола Йокич – самый дорогой игрок в Фэнтези плей-офф НБА-26. Он стоит 3700, в день старта турнира он первый и по популярности, его берут в свои команды почти в два раза чаще, чем любогого другого игрока.

В 3400 оценены разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (четвертый по популярности) и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. 3200 стоит разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич.

Старт фэнтези-турнира по плей-офф НБА – 18 апреля в 21:30 мск.

Собрать команду можно здесь.

Кто станет чемпионом НБА?5553 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виктор Синявский
Источник: Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе’‘»
logoЛейкерс
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoФэнтези
logoЛука Дончич
logoНикола Йокич
logoНБА плей-офф
logoВиктор Вембаньяма
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
