  НБА. Плей-ин. 30+10 и победный бросок Болла принесли «Шарлотт» победу над «Майами» в овертайме, 41+7+12 Авдии помогли «Портленду» выйти в плей-офф после встречи с «Финиксом»
НБА. Плей-ин. 30+10 и победный бросок Болла принесли «Шарлотт» победу над «Майами» в овертайме, 41+7+12 Авдии помогли «Портленду» выйти в плей-офф после встречи с «Финиксом»

Сегодня состоялись первые матчи турнира плей-ин НБА.

На Востоке «Шарлотт» победил на своей площадке «Майами» в овертайме.

На Западе «Финикс» уступил «Портленду». «Санз» получат еще один шанс в игре с победителем встречи «Клипперс» – «Уорриорз». «Портленд» вышел в плей-офф  и сыграет со «Сперс».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Ох как я скучал по подобного рода играм) надеюсь, для Шарлотт всё не закончится на первой же стадии))
Ответ Air Hornet
Комментарий скрыт
очень хочется посмотреть на зарубу Детройта с Шарлотт 👍
И запомните, 24 летний Авдия не пододит для тайминга молодой команды, а спустя год 32 летний Дэвис отлично вписывается в окно Вашика по мнению ГМ клуба. 41 очко, 7 подборов, 12 ассистов, 15-22 с игры, 3-8 3PT + две победные игры против Клипперс за место в плей-офф во многом благодаря его перфомансу
Да недавно ещё даже Чонси не разрешали говорить, что Авдия лучший в команде
Это мемная история, когда Биллапс в итоге оказался чертовски прав. На тот момент никто еще не прочухал, что потенциал Авдии огромен, ему даже пришлось отказаться от своих слов после первых тренировок. Еще одно подтверждение, что каждый игрок по-разному развивается в другой системе
Плэй-инн - лучшее, что придумали в НБА за последние 10 лет. Все игры, как седьмые.
А представь какие зарубы будут если НБА будет разыгрывать титул как Мартовское безумие.😉
Одна игра - сильно не интересно. Да и случайностей сильно много бывает - в одной игре всякое может случится. Мы это в кубке НБА уже видим.
Болл из героя в антигероя. Хирро их антигероя в героя. И потом наоборот. Болл - герой. Хирро - не герой. И все это за 20 секунд.
Надеюсь Боллу выдат дисквал на следующий матч, то что он сделал с Адебайо – это полный ******.

А матч огонь. Оч понравилось, как Чарльз Ли пользовался тайм-аутами. И решение бросать треху за 11 сек до конца четвертой четверти с получения – тоже хорошо. А то Майами бы по-любому начали фолить)
Бриджес и Уайт сегодня зарешали вместо Болла и Книппела. За 2 из 16 вообще на дальний конец лавки сажать надо было вместе Ламело вместе с Коном, но в концовке овера двумя проходами исправился.
Огонь, мне понравилось, логику в игре искать очень тяжело. Не знаю как, но Шарлотт смогли. Один из лучших матчей плей-ин в истории, наверное
Комментарий скрыт
Типа твоих комментов тут)
Кстати, очень порадовало, что Шарлотт решающий бросок сделали из-под кольца, а не метнули трёшку
за Шарлотт и Портленд!
Жалко что у такой маленькой платформы, как спортс, нет возможности показывать счет онлайн.
Даже сейчас результатов нет окончательных
это специально, чтобы не спойлерить счёт. Оба матча топовые, многие захотят посмотреть в записи
так там результат прямо в заголовке написан, алле

а так гусениц и глиста спорят про нба
Наступает время простыней про плазмы
Шарлотт с красивым выходом! 🐝

У Болла тут в клатче, конечно, те еще американские горки - победа, провал, победа. Что ни говори, не боится взять на себя игру. Вместе с Уайтом главные звезды сегодня.
Я бы еще Бриджеса отметил
Уайт -да. Красавец. Бриджесс - Батя. А Болл со своими промахами из-за дуги - главный виновник, что Шарлотт возились так долго с Майами. То, что два прохода реализовал на последней минуте овертайма - молодец. Но не более. Намного раньше надо было все заканчивать. Ну и история с Бэмом - с хорошим таким душком.
