НБА. Плей-ин. 30+10 и победный бросок Болла принесли «Шарлотт» победу над «Майами» в овертайме, 41+7+12 Авдии помогли «Портленду» выйти в плей-офф после встречи с «Финиксом»
Сегодня состоялись первые матчи турнира плей-ин НБА.
На Востоке «Шарлотт» победил на своей площадке «Майами» в овертайме.
На Западе «Финикс» уступил «Портленду». «Санз» получат еще один шанс в игре с победителем встречи «Клипперс» – «Уорриорз». «Портленд» вышел в плей-офф и сыграет со «Сперс».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А матч огонь. Оч понравилось, как Чарльз Ли пользовался тайм-аутами. И решение бросать треху за 11 сек до конца четвертой четверти с получения – тоже хорошо. А то Майами бы по-любому начали фолить)
Даже сейчас результатов нет окончательных
а так гусениц и глиста спорят про нба
У Болла тут в клатче, конечно, те еще американские горки - победа, провал, победа. Что ни говори, не боится взять на себя игру. Вместе с Уайтом главные звезды сегодня.