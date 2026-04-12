Келси Плам подпишет контракт со «Спаркс» на 1 млн долларов, отказавшись от супермаксимума в 1,4 млн

Келси Плам продолжит выступать за «Лос-Анджелес Спаркс».

Четырехкратная участница Матча всех звезд WNBA и двукратная чемпионка Келси Плам подпишет однолетний контракт на сумму 999 999 долларов, чтобы вернуться в «Лос-Анджелес Спаркс», сообщают источники ESPN.

Разыгрывающая могла претендовать на супермаксимальную зарплату в размере 1,4 миллиона долларов, но решила подписать контракт по сниженной ставке, чтобы дать клубу финансовую гибкость для построения состава, способного бороться за чемпионский титул.

31‑летняя защитница приняла участие в 43 матчах регулярного сезона 2025 года, набирая в среднем 19,5 очка, а также установив личные рекорды по результативным передачам (5,7), подборам (3,1) и перехватам (1,2).