«За сезон я совершаю 41 перелет». Вембаньяма признался, что обеспокоен влиянием своей деятельности на окружающую среду
Виктор Вембаньяма готов вкладывать деньги и усилия в сохранение природы.
Звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признался, что испытывает чувство вины из-за воздействия своей профессиональной деятельности на окружающую среду.
«Я действительно этим озабочен и чувствую определенную вину, ведь за сезон совершаю 41 перелет. Но хочу повлиять на ситуацию и компенсировать этот углеродный след – любыми доступными способами: через финансовую или социальную поддержку. Хочу внести вклад в будущее… инвестировать, но не ради прибыли», – заявил француз.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Legion Hoops в соцсети Х
Респект таким мигрантам
не рассказывайте пацану, как влияет одна корова на климат в сравнении даже с относительно грязной машиной. от мяса спортсмену отказываться нельзя.
Да и в межсезонье он там в Шаолинь летал :)