«За сезон я совершаю 41 перелет». Вембаньяма признался, что обеспокоен влиянием своей деятельности на окружающую среду

Виктор Вембаньяма готов вкладывать деньги и усилия в сохранение природы.

Звезда «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма признался, что испытывает чувство вины из-за воздействия своей профессиональной деятельности на окружающую среду.

«Я действительно этим озабочен и чувствую определенную вину, ведь за сезон совершаю 41 перелет. Но хочу повлиять на ситуацию и компенсировать этот углеродный след – любыми доступными способами: через финансовую или социальную поддержку. Хочу внести вклад в будущее… инвестировать, но не ради прибыли», – заявил француз.