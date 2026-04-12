  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «За сезон я совершаю 41 перелет». Вембаньяма признался, что обеспокоен влиянием своей деятельности на окружающую среду
28

Виктор Вембаньяма готов вкладывать деньги и усилия в сохранение природы.

Звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признался, что испытывает чувство вины из-за воздействия своей профессиональной деятельности на окружающую среду.

«Я действительно этим озабочен и чувствую определенную вину, ведь за сезон совершаю 41 перелет. Но хочу повлиять на ситуацию и компенсировать этот углеродный след – любыми доступными способами: через финансовую или социальную поддержку. Хочу внести вклад в будущее… инвестировать, но не ради прибыли», – заявил француз.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Legion Hoops в соцсети Х
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чел прилетел с другой планеты, но все равно переживает за нашу
Респект таким мигрантам
скажите ему кто-нибудь, что даже если он не будет летать - все равно 41 рейс состоится
Ответ Игорь Гвоздев_1116469830
Это любимая отмаза тех, кто не хочет за собой "убирать". Типа че ты пластик собираешь и выкидываешь в отдельный контейнер - все равно ещё миллиард людей так не делают, а ты один дурачок это делаешь. Человек просто задумался о том, что он часть той системы, что загрязняет природу
Ответ Daff Rogers
И после того как задумался, все равно сел на самолете. Как и ты, выделываешься тут, а потом все равно пойдешь своими делами заниматься. Эти громкие заявления, как обеспокоенность ООН и лиг, ничего не стоит без действий. Типа «зато я вон как переживаю, я осознанный!»
Можно деревья сажать как один бывший из Шпор
С такой повесткой в голове надо в ЛАЛ/ГСВ двигать. В Техасе такое не зайдет
Ответ r4bndqfzqx
СА и Остин же либеральные
про самолёты и загрязнение - это немножко миф, у авто раза в 1,5-2 больше "углеродный след".
не рассказывайте пацану, как влияет одна корова на климат в сравнении даже с относительно грязной машиной. от мяса спортсмену отказываться нельзя.
Ответ quznez
Так речь ведь не про отказ, а про осознанное потребление, как мне кажется. В этом плане адекватное восприятие того, как те или иные действия человека влияют на окружающую среду, очень даже способствуют общему благополучию. Да, Витя осознаёт, что частые перелёты не улучшают экологию, но он не отказывается от перелётов, а думает, что может сделать, чтобы возместить этот ущерб - те самые инвестиции в зелёную экономику не ради профита как раз об этом. Короче, респект Инопланетянину!
Ответ ssstalker
А в чем респект, он на игры не велосипедист ездить будет? Будет сидеть в четном самолете и «очень переживать» за природу?
Да и места много занимает, вообще караул
Ответ Сергей Яковлев
а он разве не складной?
А вообще реально всего 41 перелет? 41 - это же только количество гостевых матчей, а после них зачастую надо домой лететь. Во время турне ,понятное дело, не летают, плюс бывают игры подряд с Никс/Бруклин или ЛАЛ/Лак без перелетов, но все равно можно ли до 41 перелета всего? Они ж по Техасу наверное даже на самолете летают, или нет?
Ответ Сергей Пузанков
Да он просто количество гостевых игр сказал. На самом деле ещё больше летают
Ответ Сергей Пузанков
Да от балды сказал же. Там ещё ПО, предсезонка, просто на обследование летают в другой город.
Да и в межсезонье он там в Шаолинь летал :)
а представь скок за 20 лет совершишь оу май
Ответ Максим Макеев
820 полётов за 20 лет , за год 41 перелёт)
Ответ Кефтеме
Плей-офф еще )
Компенсируй углеродный след красивым баскетболом, Витьк
Витя снова обезьяничает
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
