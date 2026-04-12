Мозес Муди: «Когда вернусь, буду в лучшей форме, чем до травмы»

Защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди, восстанавливающийся после разрыва сухожилия надколенника, присоединился к команде во время выездной серии и объяснил, почему для него важно оставаться рядом с партнерами в период реабилитации.

«Просто возможность вернуться, снова оказаться в раздевалке, почувствовать себя игроком, быть на боковой линии», – сказал Муди.

Баскетболист вернется на площадку в следующем сезоне. Конкретных сроков он не называет, однако врачи дали обнадеживающий прогноз.

«Они сказали, что для такой травмы это лучший сценарий. В момент травмы я не сразу понял, что произошло, но чувствовал – что-то серьезное.

Сначала подумал, что мы столкнулись коленями или что-то в этом роде. Потом посмотрел повтор и увидел, что Флэгг был далеко от меня. Я не так часто пересматривал этот эпизод – видел его, но не много раз.

Это уникальный период в моей жизни – возможность замедлиться. В сезоне НБА ты постоянно в движении: игры, перелеты. А сейчас я могу выстроить режим, поработать над какими-то вещами, больше времени провести с семьей. Стараюсь осознанно подходить к тому, как распоряжаюсь своим временем.

Когда вернусь, буду в лучшей форме, чем до травмы», – подытожил 23-летний игрок.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: New York Post
Нормальный парень
Муди один из немногих светлых пятен в окружении Карри, скорейшего ему возвращения!
Материалы по теме
Стефен Карри сыграет в финальном матче регулярного чемпионата с «Клипперс»
12 апреля, 18:08
Защитник «Голден Стэйт» Эл Джей Крайер пропустит минимум неделю из-за травмы голеностопа
11 апреля, 19:38Видео
Билл Симмонс считает, что с заменой Шэя Гилджес-Александера на Брэндина Подземски «Оклахома» все равно выиграла бы 50+ матчей
11 апреля, 11:51
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем