Мозес Муди: Когда вернусь, буду в лучшей форме, чем до травмы.

Защитник «Голден Стэйт » Мозес Муди , восстанавливающийся после разрыва сухожилия надколенника, присоединился к команде во время выездной серии и объяснил, почему для него важно оставаться рядом с партнерами в период реабилитации.

«Просто возможность вернуться, снова оказаться в раздевалке, почувствовать себя игроком, быть на боковой линии», – сказал Муди.

Баскетболист вернется на площадку в следующем сезоне. Конкретных сроков он не называет, однако врачи дали обнадеживающий прогноз.

«Они сказали, что для такой травмы это лучший сценарий. В момент травмы я не сразу понял, что произошло, но чувствовал – что-то серьезное.

Сначала подумал, что мы столкнулись коленями или что-то в этом роде. Потом посмотрел повтор и увидел, что Флэгг был далеко от меня. Я не так часто пересматривал этот эпизод – видел его, но не много раз.

Это уникальный период в моей жизни – возможность замедлиться. В сезоне НБА ты постоянно в движении: игры, перелеты. А сейчас я могу выстроить режим, поработать над какими-то вещами, больше времени провести с семьей. Стараюсь осознанно подходить к тому, как распоряжаюсь своим временем.

Когда вернусь, буду в лучшей форме, чем до травмы», – подытожил 23-летний игрок.